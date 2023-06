Gastó miles de dólares para llevar a su hija al show de Taylor Swift y su actitud la decepcionó

escuchar

The Eras Tour, la nueva gira de Taylor Swift, ha causado alta expectativa entre sus fanáticos y se perfila como una de las más taquilleras del año. No obstante, llegar a los shows ha sido una tarea difícil para sus seguidores, que en Estados Unidos debieron luchar contra el sistema de tickets y con los altos precios de estos. Una madre de Massachusetts, EE.UU., consiguió las entradas para ella y su hija de 19 años para el concierto de la artista en el Gillette Stadium. Aunque todo parecía fluir de maravilla, la actitud posterior de la adolescente la descolocó. Enojada, contó su historia y se preguntó: “¿Soy una mala madre?”.

La mujer, que se identificó únicamente como Susan, pensaba que su hija la invitaría a ir con ella al concierto, pero ya con las entradas en la mano, la chica eligió llevar a su mejor amiga de la infancia en su lugar. Mientras contaba la historia en el programa de radio Country Mornings with Ayla Brown, Susan explicó que había gastado US$4500 dólares en las entradas por el 19° cumpleaños de su hija.

“Dios, estaba tan dolida”, afirmó el 24 de mayo pasado, cuando le preguntaron cómo se había sentido. “Realmente quería hacer algo grande”, recordó la madre. “Pensé: va a cumplir 19 años, nos estamos acercando como amigas, no solo como madre e hija, así que se los regalé”. La chica era una gran fan de Taylor, por lo que no pudo contener su emoción cuando vio el obsequio: “Las dos gritamos. La pasamos genial y creía que iba a ir conmigo, pero acabó llevando a su mejor amiga”.

Al conocer la decisión, la actitud de Susan cambió por completo y enfureció cuando su hija le pidió que las llevara y recogiera del evento: “Tuvo la osadía de decirme: ‘Oye, mamá, ¿puedes llevarnos a Casey y a mí al espectáculo?”.

Para ese momento, ella ya tenía planes, así que le contestó: “Tengo mi propia amiga y voy a hacer cosas con ella. Pásenlo bien”. “Estaba un poco molesta, pero no tan mal”, reconoció en el programa de radio, en declaraciones retomadas por el medio New York Post.

Ante la negativa, las chicas usaron una aplicación de taxis para que las llevara al concierto, que les costó US$200 de ida y US$200 de vuelta, una cantidad que la adolescente le pidió a su madre que cubriera. “Estábamos desayunando al día siguiente y me dice: ‘Tengo que plantearte algo. Estoy un poco disgustada porque no nos llevaste’”, recordó. “No me lo podía creer”.

En ese momento, aseguró Susan, solo se levantó de la mesa y se fue a su habitación: “Estoy pensando en pedirle que me devuelva los US$4500 dólares, así que no sé qué hacer. Estoy muy disgustada, pero, ¿soy una mala madre?”.

La locutora utilizó su cuenta de Twitter para plantearle una pregunta a sus seguidores, con dos opciones. Una calificaba a la hija como desagradecida y la otra consideraba que la madre había exagerado y que podía invitar a una amiga. Los resultados fueron casi equitativos, con una mayoría de 57,3% para la primera opción.

Este 2 de junio, Taylor Swift anunció que recorrerá el mundo con The Eras Tour, con fechas para actuar en América Central y del Sur. Los lugares elegidos fueron Buenos Aires, Argentina; Ciudad de México, México, así como Río de Janeiro y São Paulo, Brasil. La cantante pop Sabrina Carpenter abrirá las presentaciones.

La estrella estadounidense acaba de relanzar su álbum Midnights, con nuevos temas y versiones en remix. Asimismo, sus fans esperan el relanzamiento en julio de su antiguo álbum Speak Now.

