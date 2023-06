Aseguran que Taylor Swift llegaría a Latinoamérica y aumenta la expectativa por un posible show en la Argentina

escuchar

Mientras Taylor Swift continúa recorriendo los Estados Unidos con The Eras Tour, la gira con la que rindió homenaje a la evolución de su carrera como cantautora y productora musical, fans del resto del mundo esperan con ansias que llegue a sus respectivos países. Quienes se encuentran en la región de Latinoamérica no son la excepción y, en las últimas horas, aumentaron las expectativas cuando comenzó a filtrarse información de una posible fecha en la Argentina y otros países vecinos.

Taylor Swift en uno de los shows de The Eras Tour instagram @taylorswift

Con 10 álbumes de estudio, 12 premios Grammys y más de 261 millones de seguidores en Instagram, Taylor Swift se consagró como una de las cantautoras más relevantes de las últimas décadas. El impacto de quien comenzó siendo una cantante country y evolucionó para pisar firme en el mundo del pop y el folk, quedó evidenciado cuando, a comienzos del 2023, anunció que, luego de cinco años alejada de los escenarios, volvería a reencontrarse con su público en el marco de su nueva gira, The Eras Tour.

Según explicó Taylor en sus propias palabras a través de sus redes sociales, la experiencia se trataría de “un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)”, incluyendo desde los temas que la catapultaron a la fama internacional varios años atrás hasta los hits de su reciente lanzamiento, Midnights. La gira comenzó en marzo y se extenderá hasta agosto, recorrido que llevará a la intérprete de “Shake it off” por las ciudades principales de Estados Unidos, su país natal, con más de 20 shows cuyas localidades están mayoritariamente agotadas.

La tapa del nuevo álbum de Taylor Swift instagram @taylorswift

Y aunque no hubo ningún comunicado oficial sobre una posible extensión de la gira y Swift es conocida por nunca haber llegado con sus shows a Latinoamérica, desde hace un par de semanas suena con fuerza el rumor de que el 2023 podría ser la excepción que miles de swifties esperan hace años.

En los últimos días, las especulaciones aumentaron cuando el productor Nicolás Benvenuto, vicepresidente de Infraestructura en la empresa BS Entertainment Group, utilizó su cuenta de Instagram para dar a entender que la artista pisaría suelo argentino en los próximos meses. “Ahora sí, prepárense”, escribió en sus Historias de Instagram junto a una bandera celeste y blanca. Asimismo, etiquetó a DF Entertainment, la encargada de los principales shows en el país. A continuación, preguntó: “¿Cómo se ven con TS por primera vez en Argentina?”.

Aseguran que Taylor Swift llegaría a la Argentina

Esto se sumó a las expectativas que, a finales de enero, estallaron cuando un diario de La Plata anunció que la autora de “You’re on your own, kid” llegaría al Estadio Unico La Plata a principios de octubre. A pesar de que ni la cantante ni su productora respaldaron el dato, el medio aseguró que desde la organización ya habían solicitado el permiso para montar el operativo en el estadio de la ciudad de las diagonales.

Pero los rumores no solo resuenan en la Argentina, sino que tanto en Chile como en Brasil se dice que la confirmación de una gira Latinoamericana es inminente.

