Era de Nueva York, se mudó a París y cuenta qué hacen los franceses para vivir mucho mejor que en EE.UU.

Una mujer nigeriana que fue criada en Estados Unidos descubrió una manera de vivir más feliz después de haberse mudado a Francia. Desde su perspectiva, el país europeo tiene costumbres más acogedoras, que influyen en la manera en que tanto extranjeros como locales ven su entorno. Todas estas tienen como base la expresión francesa joie de vivre, que significa “la alegría de vivir” y que la gente toma como una filosofía.

Se trata de Ajiri Aki, quien hasta 2011 vivió en Nueva York para después instalarse en París, según contó a CNBC. “La primera vez que viajé allí era estudiante. El recorrido me abrió los ojos a una perspectiva refrescante de la vida, pero recién cuando me mudé noté la fuerza impulsora detrás de la forma en que viven los franceses”, destacó.

Además de que la corriente joie de vivre es muy conocida, dado que está presente incluso en la literatura, la propia Aki ha sido testigo del cambio que se genera en las sociedades al ejecutarla en la vida diaria: “Los parisinos encuentran alegría en lo que comen, los lugares a los que van, las conversaciones que tienen y cómo pasan su tiempo”.

Ajiri Aki, una mujer nigeriana que se crió en Nueva York, insinuó que los franceses tienen un estilo de vida más libre que en EE.UU. @ajiriaki/Instagram

La mujer aseguró para el medio citado que, por mucho tiempo, pensó que las cosas que más se disfrutan “estaban reservadas para los ultrarricos”. Sin embargo, cuando comenzó a aplicar el joie de vivre se dio cuenta de que no era así. En consecuencia, instó a otras personas a cambiar su perspectiva y, en su libro Joie: A Parisian’s Guide to Celebrating the Good Life (Disfrute: una guía parisina para celebrar lo bueno de la vida), reveló qué es lo que los franceses hacen de manera diferente a los estadounidenses para vivir mejor:

1. Se relacionan por medio de la comida

Aki aseguró que entablar conversaciones con la gente y socializar al momento de comprar alimentos es una buena forma de darle un respiro al alma: “Me encanta pedir recomendaciones al quesero local. Si abordamos la compra de alimentos como una actividad social, no solo fortaleceremos nuestro sentido de comunidad y bienestar mental, sino que también aprenderemos a crear comidas saludables y deliciosas a partir de las personas con las que nos encontremos”.

2. Priorizan las reuniones

La mujer también consideró que una de las actividades más importantes para los franceses es pasar tiempo de calidad con sus seres queridos: “Se reúnen regularmente y, a menudo, cenan con familiares y amigos”.

3. No tienen estereotipos

En su pasado, la mujer nigeriana intentó tener una apariencia perfecta, hasta que llegó a París. “Yo deseaba tener el cuerpo largo y delgado de Naomi Campbell (...). Poco a poco he adoptado una nueva actitud de autocuidado inspirada en la cultura francesa, en la que el estilo, la belleza y el bienestar mental en general se derivan del placer, la conservación y el sentimiento bien dans ma peau (“bien en tu propia piel”)”.

Vivir en París le cambió a una mujer la forma de ver el mundo y hasta de entender su propia figura Yann Caradec

4. No usan la frase ‘placer culposo’

Los franceses, desde la experiencia de Aki, no se avergüenzan de hacer cosas que les den felicidad y es algo que recomienda a toda la gente: “Si algo les da placer, seguro que no se van a sentir culpables por hacerlo (...). Para adoptar esta mentalidad francesa, no seas tan extremo o duro contigo mismo. Abraza la alegría, allí donde la encuentres”.

