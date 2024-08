¿Adiós al horario de verano? Cuándo cambia la hora en Georgia: el día y momento exacto para ajustar los relojes

Dos veces al año, los residentes del estado de Georgia adelantan o atrasan las agujas del reloj para coincidir con el Daylight Saving Time (DST, según sus siglas en inglés). Esta medida rige de manera casi uniforme en todo EE.UU. desde hace varias décadas, con la intención de ahorrar energía y mejorar la economía. En las vísperas del invierno, ¿se atrasa o se adelanta la hora?

La primera ejecución del cambio de horario dentro del Estado Dorado fue gracias a la Ley de Hora Estándar, de 1918, que comenzaba el último domingo de marzo y terminaba el último domingo de octubre. Con el tiempo, se fue modificando la regulación hasta adoptar un nuevo sistema permanente: la Ley de Horario Uniforme de 1966.

Horario de invierno boreal: ¿cuándo comienza en Georgia?

Este año, los habitantes del estado de Georgia deberán atrasar una hora las agujas de su reloj para volver al horario estándar. El acontecimiento ocurrirá el próximo domingo 3 de noviembre, a las 2 de la madrugada.

Los celulares smartphones y los relojes digitales smartwatches cambian su horario de forma automática Freepik

Horario de verano boreal: ¿se acerca su fin?

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, según las siglas en inglés), el horario de verano se ha convertido en una parte fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad estadounidense moderna. La medida fue motivada por la mejora del transporte y generalizada por razones económicas.

A pesar de estos efectos positivos, hay ciertos estados que desean ponerle fin a la Ley de Horario Uniforme. Así lo explicó la organización no partidista y sin fines de lucro, The Council of State Governments, cuando reportaron que “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

El debate sobre el horario de verano y sus diferentes posturas Pexels

En el documento se señalan argumentos tanto a favor como en contra. Por un lado, están los beneficiados por la hora de luz extra, entre ellos “las tiendas de conveniencia, la industria comercial y de jardinería, los clubes de golf y béisbol, y el tenis profesional”, que desean extender la medida.

Por el otro, los opositores señalan los posibles efectos negativos para la salud, como el aumento de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y falta de sueño. Una investigación de la Universidad de Harvard apoyó estos dichos, afirmando que adelantar la hora es perjudicial para los individuos porque puede alterar los ritmos circadianos.

Hay algunas partes de Estados Unidos que no se ajustan al horario de verano y mantienen la hora estándar todo el año Unsplash

Horario de invierno boreal: los lugares que no participan

El cambio de hora se realiza dos veces al año de manera casi uniforme en Estados Unidos, excepto por cuatro territorios y dos estados:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

El estado de Hawái, por ejemplo, abandonó su participación en el año 1967 debido a su relativa aproximación al ecuador, con luz natural todo el año. Lo mismo sucedió con algunas ciudades de Arizona, eximidas un año después. Este 2024, los residentes de gran parte de EE.UU. deberán estar pendientes de sus relojes.

LA NACION