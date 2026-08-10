Avanza el ICE en Georgia: qué se sabe de los operativos migratorios en Atlanta y el récord de detenciones en pocos días

Una extensa ofensiva migratoria desplegada durante varias semanas en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, dejó un saldo de más de 1200 personas detenidas por agentes federales. La operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocó temor entre residentes y trabajadores de la comunidad.

El operativo del ICE en Georgia que terminó con 1226 detenidos

El operativo fue denominado Operation Safe Community – Atlanta y estuvo encabezado por agentes del ICE, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y ejecutar las órdenes de detención y deportación.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Según los datos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la intervención terminó con más de 1200 arrestos en el área de Atlanta.

La cifra precisa difundida posteriormente fue de 1226 inmigrantes indocumentados detenidos. De acuerdo con las autoridades, 720 de ellos fueron condenados o acusados de delitos en Estados Unidos.

El operativo se concentró en distintos puntos de la región y, según las imágenes difundidas por las autoridades, los agentes realizaron arrestos en comunidades, comercios, zonas boscosas y carreteras.

El ICE en Atlanta: qué delitos atribuyeron las autoridades a los detenidos

La caracterización oficial de la operación se apoyó especialmente en los antecedentes o acusaciones criminales de una parte de los arrestados. Marcos Charles, director ejecutivo asociado de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE, explicó en una entrevista con Fox News que más de la mitad de las personas detenidas tenían antecedentes criminales.

Según la información difundida por Fox News, entre los casos identificados por las autoridades aparecieron delitos sexuales, agresiones, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y delitos vinculados con drogas. “Estas personas necesitaban ser retiradas de las calles, no solo porque son delincuentes, sino porque están aquí ilegalmente en EE.UU.”, afirmó Charles.

Según los datos del DHS, 720 de los detenidos contaban con condenas o cargos previos en Estados Unidos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El operativo también incluyó acciones contra una empresa de transporte de carga que, según el ICE, empleaba a inmigrantes que no contaban con autorización legal para permanecer en el país norteamericano. La intervención, por lo tanto, no se limitó a controles individuales, sino que alcanzó distintos lugares y actividades dentro del área metropolitana.

Operativos en Georgia: los cambios que hizo el ICE en sus métodos de arresto

La ofensiva se produjo en un contexto de creciente presión sobre los agentes de inmigración y de protestas relacionadas con las operaciones migratorias. Según Charles, los oficiales modificaron sus procedimientos para adaptarse a las dificultades que encontraron durante las intervenciones.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

El funcionario explicó a Fox News que los agentes recibieron entrenamiento adicional y modificaron tanto la manera de rastrear a personas que se encontraban ilegalmente en EE.UU. como los métodos utilizados para concretar los arrestos. Charles también sostuvo que las operaciones no se limitan a Georgia, sino que continúan los operativos en todo el país norteamericano.

De acuerdo con el reporte de Univision, entre las personas detenidas por la agencia federal había inmigrantes de México, El Salvador y Honduras, además de un caso señalado por las autoridades correspondiente a un ciudadano de Rumania.