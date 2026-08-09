Operativos oficiales: qué tipo de inmigrantes detiene el ICE en aeropuertos de EE.UU.

En los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó los operativos en aeropuertos de Estados Unidos, con múltiples informes de detenciones. Según los testimonios, los agentes se enfocan en personas cuya visa ya caducó, sin importar si tienen trámites pendientes para ajustar su estatus u obtener el permiso de trabajo (EAD).

A qué tipo de inmigrantes detiene el ICE en aeropuertos de EE.UU.

En los operativos informados recientemente en al menos 15 aeropuertos del país norteamericano, agentes de inmigración vestidos de civil retuvieron a viajeros en los mostradores de check-in y puertas de embarque. La estrategia es parte de la expansión de la colaboración interinstitucional, principalmente entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE.

Para muchos viajeros con proceso migratorios pendientes, presentar una identificación ante un agente encubierto en los operativos del ICE en aeropuertos ya no es suficiente Imagen ilustrativa generada con IA

En la mayoría de los controles, el objetivo consiste en extranjeros con visas vencidas, es decir, individuos que permanecen en el país después de que el tiempo autorizado por su documentación expiró. Esto incluye a personas que tienen casos activos en las cortes de inmigración.

Abogados consultados por Univision indicaron que haber entrado por la frontera, haberse entregado a las autoridades y poseer un EAD o una solicitud de asilo en trámite no garantiza un estatus legal permanente. Agregaron que estos individuos siguen estando sujetos a deportación y pueden ser arrestados en las terminales aéreas.

Además, advirtieron que el ICE utiliza información proporcionada por la TSA para identificar y localizar a los migrantes antes de que aborden sus vuelos.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado citado por The New York Times.

Casos de detenidos por el ICE en aeropuertos de EE.UU.

En diálogo con The New York Times, expertos legales señalaron que las detenciones del ICE involucran a personas con distintos perfiles que presentaron solicitudes migratorias legítimas. Esto incluye a un ingeniero que esperaba la renovación de su visa laboral, varios recién casados con ciudadanos estadounidenses y una ex au pair ecuatoriana, Chantal Morales Rojas, quien tenía una solicitud pendiente y autorización laboral del DHS.

De acuerdo con el testimonio, Morales Rojas fue retenida el 20 de julio cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines entre Denver y Oakland. Al escanear su tarjeta de embarque, sonó una alarma y el personal de la puerta le pidió que esperara. Instantes después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron en el puente de embarque.

“Dijeron que iban a ser respetuosos, que serían educados”, declaró Alicia Dantzker, amiga de la familia que viajaba en el mismo vuelo y grabó parte del incidente.

El ICE utiliza información proporcionada por la TSA para identificar y localizar a las personas en los aeropuertos Associated P

Los abogados también reportaron el arresto de una inmigrante ugandesa en silla de ruedas, que tenía una solicitud de asilo activa, y la detención de un ciudadano australiano que había excedido el tiempo permitido por su visa en el aeropuerto de Las Vegas.

Pese a que los agentes primero dejaron ir al australiano “para calmar la situación y por su seguridad”, al día siguiente fue detenido por el ICE cuando intentaba abordar un vuelo en Los Ángeles.

Los consejos de los abogados para los migrantes en aeropuertos de EE.UU.

En julio, la agencia encargada de realizar los controles migratorios alcanzó un récord de 46.000 arrestos, cifra en la que también se contabilizan los arrestos en aeropuertos.

“En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así”, expresó Charles Kuck, quien reside en Atlanta y representa a un ingeniero indio puesto bajo custodia mientras esperaba la prórroga de su permiso de trabajo. “Y sé que le está ocurriendo a mucha gente”, sostuvo.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Shannon Shepherd, abogada de inmigración y vicepresidenta de la sección de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que ella y otros abogados están revisando las recomendaciones que les dan a sus clientes.

“Antes decía: ‘Mientras tengas una identificación, puedes viajar dentro del país’. Ahora digo lo contrario: ‘Si estás en proceso de cambiar tu estatus migratorio, evita viajar’”, explicó.