Quién ganó las elecciones en Georgia 2026: el resultado que se definirá en segunda vuelta

Las elecciones especiales celebradas en el 14.º Distrito Congresional de Georgia dejaron un escenario abierto y competitivo que se definirá en una segunda vuelta. En una contienda marcada por una gran cantidad de candidatos y por el impacto del respaldo político de figuras nacionales, el demócrata Shawn Harris y el republicano Clay Fuller emergieron como los dos postulantes más votados.

Los resultados de la elección especial en Georgia: habrá segunda vuelta

Los datos oficiales de la elección especial, compartidos por cadenas como NBC, muestran que el candidato demócrata Shawn Harris fue quien terminó al frente del conteo inicial de votos. Consiguió 43.241 sufragios, lo que representa el 37,3% del total emitido.

Muy cerca de Harris quedó el republicano Clay Fuller, quien obtuvo 40.388 votos, equivalentes al 34,9%. Debido a que ningún candidato alcanzó el 50% necesario para ganar directamente, ambos avanzaron a una segunda vuelta que definirá quién ocupará el escaño en el Congreso.

El resto del campo electoral quedó bastante por detrás. Los resultados de los demás candidatos fueron los siguientes:

Colton Moore (republicano): 13.472 votos (11,6%)

(republicano): 13.472 votos (11,6%) Brian Stover (republicano): 5418 votos (4,7%)

(republicano): 5418 votos (4,7%) Tom Gray (republicano): 4078 votos (3,5%)

(republicano): 4078 votos (3,5%) Jim Davis (demócrata): 1772 votos

(demócrata): 1772 votos Nicky Lama (republicano): 1364 votos

(republicano): 1364 votos James Tully (republicano): 1309 votos

(republicano): 1309 votos Jonathan Hobbs (demócrata): 1098 votos

(demócrata): 1098 votos Beau Brown (republicano): menos del 1%

(republicano): menos del 1% Jennifer Turnipseed (republicana): menos del 1%

(republicana): menos del 1% Star Black (republicana): menos del 1%

(republicana): menos del 1% Eric Cunningham (republicano): menos del 1%

(republicano): menos del 1% Reagan Box (republicano): menos del 1%

En total, se contabilizaron 115.823 votos en esta elección especial, que reunió a 17 candidatos activos provenientes de distintos partidos políticos. La gran cantidad de postulantes fue uno de los factores que terminó impidiendo que alguno lograra una mayoría absoluta en la primera ronda.

La carrera hacia el balotaje: qué creen los especialistas que puede ocurrir en Georgia

De acuerdo con el análisis de la cadena CNN, la contienda se transformó rápidamente en una prueba del peso político del presidente Donald Trump dentro del Partido Republicano. Fuller contaba con su respaldo desde febrero, lo que lo ayudó a consolidarse como uno de los principales aspirantes dentro de un campo del partido rojo numeroso.

Sin embargo, ese apoyo no fue suficiente para garantizar una victoria directa. La presencia de doce candidatos republicanos fragmentó el voto conservador, lo que facilitó que Harris terminara por liderar el recuento preliminar. De todos modos, Fuller logró posicionarse como el segundo más votado y asegurarse el pase al balotaje.

Tras conocerse los resultados, Fuller consideró que el desempeño electoral fue positivo pese a no haber ganado en la primera ronda. “Sabemos que el respaldo del presidente Trump marcó una diferencia en esta carrera y vamos a ir a ganar”, aseguró el republicano durante una reunión con simpatizantes en la noche electoral, citada por CNN.

Clay Fuller contó con el respaldo oficial de Donald Trump desde febrero, factor que analistas de CNN señalan como determinante para consolidarlo frente a la decena de rivales internos del Partido Republicano SAUL LOEB� - AFP�

En la misma intervención, el candidato que quedó segundo sostuvo que el objetivo ahora será unir al electorado conservador para asegurar la victoria en la segunda vuelta.

Por su parte, Harris interpretó los resultados como una señal de que incluso un distrito fuertemente republicano puede ofrecer oportunidades para los demócratas. “Sí, es profundamente rojo”, afirmó el candidato al referirse al perfil político de la zona, “no se volverá azul, pero definitivamente puede volverse rosado”, dijo en declaraciones citadas por la cadena.

Con los resultados de la primera ronda ya definidos, el futuro del escaño se decidirá en la elección del 7 de abril. El ganador de esa segunda vuelta ocupará el lugar en la Cámara de Representantes hasta enero, para completar el mandato que dejó vacante la excongresista Marjorie Taylor Greene.