Oficial: el calendario completo de las elecciones 2026 en EE.UU.

Estados Unidos afronta un año electoral este 2026, un periodo donde el electorado define el rumbo de la gestión política en la mayoría de los estados y la composición del Poder Legislativo. Este proceso electoral involucra la elección de 36 gobernadores, la renovación de la Cámara de Representantes y la disputa de 33 bancas del Senado federal.

Cronograma completo de las elecciones y primarias en EE.UU.

El sistema político norteamericano exige un proceso previo de selección de candidatos antes de llegar a la contienda definitiva de noviembre.

Las elecciones primarias iniciaron el 3 de marzo de 2026, jornada en la que Texas y Arkansas abrieron las urnas junto a otros estados del sur.

A partir de ese momento, cada distrito sigue su propio calendario hasta agosto.

Por ejemplo, Illinois también celebró primarias el 17 de marzo, mientras que en mayo se contemplan las elecciones en Alabama, Georgia, Idaho y Oregon.

Los primeros comicios iniciaron el 3 de marzo con Arkansas y Texas Freepik

Junio incluye fechas importantes en California, Iowa, Nuevo México, Nueva York, Oklahoma y Carolina del Sur.

Este ritmo electoral continúa en julio y agosto con las definiciones de Colorado, Connecticut, Florida, Hawái, Kansas, Michigan, Minnesota, Tennessee, Vermont, Wisconsin, Wyoming y Alaska.

En el caso de Massachusetts y Rhode Island, cierran el ciclo de primarias el 1° de septiembre, mientras que Nuevo Hampshire hará lo propio el 8 de septiembre.

Bajo esta premisa, estas son las fechas concretas de elecciones en Estados Unidos:

Ohio : 5 de mayo.

: 5 de mayo. Nebraska : 12 de mayo.

: 12 de mayo. Alabama, Georgia y Oregon : 19 de mayo.

: 19 de mayo. Iowa, Nuevo México y Dakota del Sur : 2 de junio.

: 2 de junio. Maine y Nevada : 9 de junio.

: 9 de junio. Nuevo Hampshire : 8 de septiembre.

: 8 de septiembre. Oklahoma : 16 de junio.

: 16 de junio. Maryland : 23 de junio.

: 23 de junio. Colorado : 30 de junio.

: 30 de junio. California: 2 de junio.

2 de junio. Arizona, Kansas y Michigan : 8 de agosto.

: 8 de agosto. Tennessee : 6 de agosto.

: 6 de agosto. Hawái : 8 de agosto.

: 8 de agosto. Vermont y Minnesota : 11 de agosto.

: 11 de agosto. Wyoming y Florida : 18 de agosto.

: 18 de agosto. Massachusetts : 1° de septiembre.

: 1° de septiembre. Rhode Island: 8 de septiembre.

Gobernadores en juego y límites de mandato

Las contiendas estatales concentran gran parte del interés político debido a las vacantes por límites de mandato. Un total de 36 estados y tres territorios elegirán a sus máximas autoridades ejecutivas.

En distritos como Alabama, Alaska, California, Colorado, Florida, Georgia, Kansas, Maine, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Wisconsin y Wyoming, los actuales gobernadores no podrán buscar la reelección o declinaron su candidatura, lo cual abre el juego a nuevos liderazgos.

Ron DeSantis no puede ser reelegido dado que la Constitución de Florida establece un límite de dos mandatos consecutivos para el cargo @GovRonDeSantis

En contraste, mandatarios como Katie Hobbs en Arizona, Wes Moore en Maryland, Maura Healey en Massachusetts, Joe Lombardo en Nevada, Kelly Ayotte en Nuevo Hampshire, Tina Kotek en Oregón y Josh Shapiro en Pensilvania conservan la posibilidad de competir por un nuevo periodo.

Por su parte, estados como Texas y Vermont mantienen reglas particulares que permiten a sus gobernadores buscar la continuidad a pesar de haber servido varios ciclos previos.

Renovación del Congreso: Senado y Cámara de Representantes

El Congreso federal va a experimentar cambios significativos durante este ciclo. La Cámara de Representantes renovará la totalidad de sus 435 escaños conforme a los mapas distritales derivados del censo de 2020.

La Cámara de Representantes renovará la totalidad de sus 435 escaños conforme a los mapas distritales derivados del censo de 2020 SAUL LOEB - AFP

De igual modo, cinco delegados sin derecho a voto representarán al Distrito de Columbia y a otros territorios en el 120° Congreso.

Con respecto al Senado, la elección alcanza a los 33 legisladores de la Clase Dos, cuyos mandatos actuales vencen a principios de 2027.

La nómina incluye a senadores de Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Delaware, Georgia, Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Texas y Virginia.

El escenario electoral se completa con dos contiendas especiales: en Ohio se votará por el sucesor de JD Vance, mientras que en Florida se elegirá al reemplazo de Marco Rubio.

Este ciclo marca una etapa, pues constituye la primera elección desde 2006 sin el liderazgo de Mitch McConnell en el Senado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.