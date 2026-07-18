Memorizar teléfonos y no abrir la puerta: cómo se preparan las familias migrantes ante el ICE

Ante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), muchas familias se preparan. Memorizar números de teléfono, tener fácil acceso a documentos importantes y enfatizar a los niños que no abran la puerta de la casa son algunas de las medidas que los migrantes toman por precaución.

El plan de emergencia de migrantes en EE.UU. por operativos del ICE

El gobierno de Donald Trump afirmó que las detenciones de migrantes se centrarían en personas con antecedentes criminales. Sin embargo, el 70% de los más de 60.000 detenidos en abril de 2026 no tenían antecedentes criminales y muchos solo tenían faltas menores como multas de tránsito, de acuerdo con CNN.

Las precauciones que toman familias migrantes ante los operativos del ICE Imagen Ilustrativa generada con IA

Ante ese panorama, muchas familias optan por tener un plan de acción. Según el medio, el grupo de voluntarios denominado Güeras Aliadas da las siguientes recomendaciones:

Memorizar cinco números de teléfono de familiares , amigos o abogados de confianza.

, amigos o abogados de confianza. Compartir el Número A (Número de Registro de Extranjero) con personas de confianza tanto en EE.UU. como en el país de origen.

(Número de Registro de Extranjero) con personas de confianza tanto en EE.UU. como en el país de origen. Recabar información clave de cada integrante de la familia , como cuentas bancarias, claves de acceso, medicamentos y documentos personales.

, como cuentas bancarias, claves de acceso, medicamentos y documentos personales. Descargar aplicaciones móviles de organizaciones que apoyan a los migrantes y permiten alertar y compartir información con los contactos de confianza.

móviles de y permiten alertar y compartir información con los contactos de confianza. Si se tienen mascotas, buscar una persona que pueda hacerse cargo de su cuidado.

La importancia de tener un plan, explicó a CNN Laura Cholula, abogada senior del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, es que de otra manera las familias suelen entrar en pánico y la situación se vuelve más complicada, con tiempos de detención más largos.

La especialista señala que son conversaciones difíciles, pero enfatiza que es necesario hablar, especialmente con los niños, y explicarles que no deben abrir la puerta a alguien que se ve como un policía y que la familia no conoce.

Separarse o abandonar EE.UU.: la decisión de familias migrantes ante una detención del ICE

Si el ICE llega a detener a algún miembro de la familia, los migrantes se enfrentan a la decisión de separarse e intentar buscar una vía legal para que la persona deportada regrese, o abandonar su vida en EE.UU. y volver juntos a su país de origen.

Sin embargo, la abogada dijo a CNN que los padres en hogares con estatus legal mixto, con hijos ciudadanos estadounidenses, tienen derechos legales sobre ellos. Por eso, recomendó buscar asesoría profesional ya que la situación puede variar según el estado y otros factores.

Recomendaciones para migrantes ante una detención del ICE

Además de tener un plan de acción familiar para actuar de manera rápida, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes recordó que todas las personas en EE.UU. tienen derechos, sin importar su estatus migratorio. En ese sentido, brindó las siguientes recomendaciones:

Proporcionar a la escuela o guardería de los hijos un contacto de emergencia.

Brindar autorización por escrito para que un contacto de emergencia tome decisiones médicas y legales para un menor.

Recordar a la familia que si el ICE realiza una detención se puede usar el localizador en línea.

realiza una detención se puede usar el localizador en línea. En caso de enfrentarse a un operativo, se debe mantener la calma, no correr, no discutir ni resistirse, incluso si se cree que se están violentando los derechos.

No se debe mentir sobre el estatus migratorio o proporcionar documentación falsa.

Los ciudadanos estadounidenses o personas con estatus migratorio legal deben mostrar la documentación que los avale.

Los indocumentados tienen derecho a permanecer en silencio.

Si un oficial llama a la puerta, no es obligación abrirle a menos que muestre una orden judicial firmada por un juez.

Los ciudadanos estadounidenses pueden grabar los operativos sin interferir ni obstruir a los agentes.