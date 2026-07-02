Gilberto Mora, promesa del fútbol mexicano en el Mundial: “Tenemos todo para ser campeones”

Con apenas 17 años, Gilberto Mora atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista, considerado una de las principales promesas del fútbol mexicano, hizo historia al convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar una Copa del Mundo con la selección mayor. Además, ayer fue una de las claves en el triunfo de México sobre Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, torneo que considera que puede llegar a ganar.

Gilberto Mora y la frase que ilusiona a México en el Mundial 2026

En la previa del encuentro contra Ecuador, en ESPN analizaron las declaraciones del joven mediocampista mexicano: “Estamos en casa. Creo que falta creérnosla y nada más eso”, sostuvo.

En su análisis sobre el presente de la selección de México, Gilberto Mora consideró: “Tenemos todo para ser campeones. Yo creo que es muy importante lo mental en un futbolista. Tener mentalidad ganadora que siempre busca más y más. Siempre he tratado de tener esa mentalidad”.

El objetivo que Gilberto Mora se fijó tras la eliminación de México en Qatar 2022

Según una publicación de la selección mexicana difundida semanas atrás, la participación de Gilberto Mora en la Copa del Mundo comenzó como una promesa personal cuando apenas tenía 14 años.

El máximo organismo del fútbol mundial destacó la madurez y visión de juego del joven mediocampista Fernando Llano - AP

Durante el Mundial de Qatar 2022, mientras integraba una gira de la selección sub 15 por España, observó la eliminación de México desde la concentración y decidió fijarse un objetivo que parecía lejano.

El propio futbolista recordó lo que le dijo a su padre aquella noche: “Yo estaba viendo el partido en mi cuarto, triste de que habíamos quedado fuera, y le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder estar en el siguiente Mundial”, explicó.

Con apenas 17 años, Mora debutó en una Copa del Mundo y pasó a integrar un reducido grupo de futbolistas mexicanos que alcanzaron el máximo torneo internacional siendo todavía adolescentes.

FIFA resaltó el récord de Gilberto Mora y su irrupción con México

Tras la clasificación de México a los octavos de final, la FIFA dedicó un artículo a la actuación del joven mediocampista y lo presentó como una de las grandes revelaciones del torneo.

La publicación recordó que Mora debutó como profesional antes de cumplir los 16 años y que, con solo 17, fue titular en un partido eliminatorio del Mundial. Ese dato le permitió entrar en la historia de la competencia, ya que se convirtió en el segundo futbolista más joven en iniciar un encuentro de fase de eliminación directa, solo por detrás de Pelé, quien lo hizo con Brasil durante el Mundial de 1958.

México vs Ecuador - Mundial 2026

La FIFA también resaltó las principales características futbolísticas del mexicano. Entre ellas mencionó su inteligencia para interpretar el juego, la conducción del balón, el regate, la visión para asistir a sus compañeros y una madurez poco habitual para su edad.

El entrenador Javier Aguirre también elogió públicamente al mediocampista después del partido frente a Ecuador. Si bien reconoció el desgaste físico que sufrió durante el encuentro, valoró especialmente su personalidad. “Lástima que se le acaba la gasolina al pobre Gil, pero bueno, es un niño, no podemos pedirle más de lo que nos da. Es valiente, quiere la pelota. Es un chico que va a dar mucho de qué hablar”, señaló el entrenador.

México venció a Ecuador y jugará los octavos del Mundial 2026

La consolidación internacional de Mora llegó acompañada de una actuación colectiva convincente de la selección mexicana. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó por 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y obtuvo la clasificación a los octavos de final del Mundial.

Con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el primer tiempo, México superó por 2-0 a Ecuador Fernando Llano - AP

Los goles fueron convertidos por Julián Quiñones, a los 22 minutos, y Raúl Jiménez, a los 31, en un primer tiempo donde México impuso condiciones desde el manejo de la pelota y la profundidad ofensiva. En ese funcionamiento colectivo, la FIFA destacó a Mora y a Luis Romo como dos de los principales ejes futbolísticos del conjunto mexicano.

Durante la segunda parte, Ecuador intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras para modificar el resultado. México sostuvo la ventaja hasta el final y consiguió apenas su segunda victoria frente a una selección sudamericana en la historia de la Copa del Mundo. La anterior también había sido frente a la Tri, en el Mundial de Corea-Japón 2002, igualmente bajo la conducción de Javier Aguirre.

El triunfo permitió que el seleccionado mexicano avanzara a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.