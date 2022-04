Harry Styles invitó a su ídola Shania Twain al escenario del Coachella 2022: “Me enseñó a cantar”

Harry Styles brilló en su esperado debut en el festival Coachella 2022 de California con un show cargado de hits, canciones nuevas y la participación estelar de Shania Twain, la legendaria cantante canadiense.

El artista británico fue el encargado de cerrar la primera jornada de uno de los eventos musicales más importantes del año. Y no solo aprovechó la ocasión para estrenar su nuevo single, “As it was” -que formará parte de su próximo disco, Harry’s House, cuya fecha de lanzamiento está fijada para el 20 de mayo de este año-, sino que además presentó dos canciones más: “Boyfriends” y “Late night talking”.

Harry Styles invitó a Shania Twain al escenario

Como si fuera poco, entre los 18 temas que interpretó el viernes por la noche en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado, también incluyó una versión del clásico “What makes you beautiful” de One Direction, su primera banda.

Pero lo más sobresaliente del show fue sin dudas cuando apareció en el escenario uno de los íconos vivos de la música pop: Shania Twain. Y juntos se dieron el gusto de interpretar dos de sus hits inoxidables: “Man! I feel Like a woman!” y “You’re still the one”.

El músico de 28 años aseguró que aprendió a cantar escuchando a Twain en el auto con su madre y que ella le enseñó que los hombres son basura. “Ahora tengo que decirles que en el auto con mi madre cuando era niño, esta señora me enseñó a cantar”, sostuvo el inglés. “Ella también me enseñó que los hombres son basura”, agregó.

Shania Twain y Harry Styles - "Man, I feel like a woman"

“A vos, por los recuerdos que me diste con mi madre, te estaré eternamente agradecido”, le dijo Styles a la cantante de 56 años cuando estaban por interpretar una versión de “You’re still the one” en plan acústico.

El encuentro entre Shania Twain y Harry Styles arriba de un escenario se dio luego de casi una década de intercambio de elogios y mensajes de admiración entre ambos. El exOne Direction tuiteó en 2013, cuando tenía apenas 19 años: “Shania Twain es muy buena”. Y en el backstage de su presentación en el desfile de Victoria’s Secret en Shanghai, en 2017, declaró: “Creo que mi principal influencia, tanto en la música como en la moda, fue Shania Twain”.

La cantante acusó recibo y se mostró honrada por la devoción de su colega. Además, dijo que escuchó el cover de “You’re still the one” que hizo Styles junto a Kacey Musgraves en el Madison Square Garde de Nueva York, en 2018, y que le encantó la versión.

Después de la histórica colaboración, Twain utilizó su cuenta de Instagram para escribir un sentido mensaje de agradecimiento para Harry Styles. “Ícono de la música. Ícono de la moda. Y verdadero amigo. Estoy honrada y emocionada de haber acompañado a Harry Styles en el escenario para su debut en Coachella”, aseguró la cantante y describió dijo que vivió un momento lleno de magia arriba del escenario.

Shania Twain le agradeció la invitación a Harry Styles (Foto: Instagram @shaniatwain)

“¡¡¡Qué momento tan mágico!!! Y quiero decir, vamos, ¡qué espectáculo! ¡Soy una gran fan! Agradecida de que hayamos podido crear este recuerdo juntos. Gracias, Harry”, cerró el texto y sumó algunas imágenes de la noche.

Luego de verse obligado a suspender su presentación por la pandemia del coronavirus, Harry Styles dará dos shows en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, el 3 y 4 de diciembre de este año. Las entradas, como no podía ser de otra manera, se agotaron en cuestión de horas.