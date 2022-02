A Harry Styles no le alcanza con un River: suma una nueva fecha y salen las entradas a la venta

Tras haber agotado los tickets para su primer concierto en el Estadio de River Plate, el 3 de diciembre, Harry Styles, confirma una segunda fecha para el 4 de diciembre. Hasta ahora, para el tramo latinoamericano de su tour, el ex One Direction sólo agregó funciones en la Argentina y en México.

Es la segunda vez que Styles toca como solista en la Argentina: la primera fue en 2018 para presentar su ópera prima, Harry Styles. El cantante empezó su su gira mundial Love On por diversas ciudades de Estados Unidos, en 2021. El tour continuará en junio en Gran Bretaña y pasará por buena parte de Europa hasta llegar finalmente a América Latina. Los shows contarán con la participación de distintos artistas según cada destino y Koffee, la cantante de reggae abrirá las presentaciones en la región.

Las entradas para este nuevo show saldrán a la venta este miércoles 23 de febrero, a las 10 de la mañana, a través de AllAccess.

El Tour se da en el mejor momento del músico de 27 años recientemente convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación. Su álbum debut fue uno de los diez álbumes más vendidos en el mundo en el año de su lanzamiento, 2017 y él marcó el récord de la mejor primera semana en ventas de un artista masculino en la historia. Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, en 2019, consagrándose como el segundo disco número uno del cantante en los Estados Unidos.

En esta oportunidad, los espectáculos estarán sujetos a todos los procedimientos requeridos por salud pública, así como a los protocolos establecidos por el estadio en cada show. El artista solicitará especialmente a los espectadores que, antes de asistir a cada concierto, visiten el sitio web y las redes sociales pertinentes para conocer los detalles de seguridad y los requisitos del recital al que van a asistir.

Un fenómeno con crecimiento exponencial

Desde que inició su carrera como solista, Styles ha recibido prestigiosos premios, incluidos dos Brit Awards, un Grammy, un Ivor Novello y un American Music, entre otros. Actuó en la película Dunkirk, es modelo de la casa Gucci, produjo una sitcom y es el primer hombre en aparecer como protagonista en la portada de la revista de moda Vogue.

Styles, que a los 25 años ya acumulaba dos tapas en la revista Rolling Stone había sido entrevistado por Paul McCartney y convertido en el protegido de Stevie Nicks, fue parte de la primera boyband de la era de las redes sociales, la exitosa One Direction. El cantante, que era un muchacho británico de una ciudad pequeña con solo 16 años cuando se transformó en el ídolo pop de su generación, se lanzó como solista con un audaz debut, en 2017. Su single principal era un balada al piano de seis minutos, “Sign of the Times”.

El cantante ha sido estrella mundial por más de diez años y, como relata frecuentemente, le encanta serlo. Al contrario de quienes suelen sufrir secuelas en su personalidad, creatividad y salud mental en el camino hacia la fama, Styles está, a simple vista, sorprendentemente tranquilo.