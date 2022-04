Coachella 2022: días, bandas y horarios de uno de los festivales más importantes del mundo

Después de dos años de cancelaciones caóticas debido a la pandemia por Covid-19, Coachella celebra su regreso triunfal al desierto. Sin barbijos ni restricciones sanitarias, tanto celebridades como amantes de la música llegarán a Indio, California, para un fin de semana repleto de increíbles actuaciones y fiestas exclusivas. Los organizadores del evento compartieron en redes sociales el listado de presentaciones, encabezado por Harry Styles, Billie Eilish y The Weeknd, quien actúa en lugar de Kanye West. También se transmite en vivo por el canal oficial de Youtube.

El festival se lleva a cabo durante dos fines de semana, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril. El ex One Direction cantó el primer viernes a las 23.35 (hora local) para cerrar el día. Otros grandes del panel de presentaciones fueron Lil Baby, quien estuvo cuatro veces nominada al Grammy; Phoebe Bridgers, el reciente ganador del Grammy, Baby Keem, y el cantautor mexicano-estadounidense Omar Apollo.

La grilla de presentaciones del viernes 15 de abril en Coachella (Crédito: Instagram/@coachella)

El sábado 16 llega el turno de Billie Eilish, quien se presenta en el escenario principal a las 23.30 (hora local), justo después de la presentación de Megan Thee Stallion. Otras interpretaciones de este día son las del rapero 21 Savage y la agrupación del mismo género musical Brock Hampton. Asimismo, estará la argentina Nicki Nicole.

El sábado 16 en Coachella estará encabezado por Billie Eilish (Crédito: Instagram/@coachella)

El domingo 17 es uno de los más esperados por los fanáticos. FINNEAS, hermano de Billie Eilish actuará a las 17.05; Doja Cat a las 20.30 y el rapero Denzel Curry a las 21.40 (todos en hora local). Pasadas las 22.20, Swedish House Mafia y The Weeknd subirán al escenario para coronar una de las presentaciones más importantes del primer fin de semana. Además, en cuanto a la escena argentina, se presentará la cantante Nathy Peluso.

Swedish House Mafia y The Weeknd subirán al escenario el domingo 17 (Crédito: Instagram/@coachella)

Si bien West (quien ahora se llama Ye) estaba programado como la punta de lanza de las presentaciones del domingo, a principios de mes decidió cancelar su participación, según consignó People. En contexto, en febrero, Kanye amenazó a Eilish con abandonar el festival si no se disculpaba con Travis Scott, luego de que ella supuestamente lo responsabilizara por la muerte de varios fanáticos en un recital del rapero.

Los organizadores de Coachella publicaron los horarios de las presentaciones programadas para el festival (Crédito: Instagram/@coachella)

Coachella, un festival que combina la música y el arte

Desde el comienzo de su trayectoria, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en Colorado, ofrecía una ventaja única: se enfrentaba a Woodstock al centrarse en el arte en vez de los músicos más populares por la radio.

En aquel momento, lo organizaba Goldenvoice, subsidiaria de la empresa de eventos AEG Presents, por lo que su influencia para atraer artistas siempre fue importante: en la primera edición, en 1999, se presentaron Beck, Tool, Rage Against the Machine, The Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5 y Underworld, entre otros.

Beyoncé se presentó en Coachella en 2018 (Crédito: AFP)

Se trató de solo tres días de música pero las críticas fueron apabullantes. Al año siguiente no se celebró y a partir de 2001 cambió de hacerse en octubre y pasó a abril, mes que se mantiene desde entonces. Entre las razones de la variación, pesaba mucho la temperatura en el desierto de Colorado, que tiene una media de 32ºC.

Desde aquel primer año, los mejores y más icónicos músicos pasaron por el festival, como son Prince, Oasis, Björk, Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Radiohead, Depeche Mode, Coldplay, Eminem, Madonna, Drake, Guns N Roses, Lady Gaga y Beyoncé, entre muchos otros.