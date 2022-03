Harry Styles estrena un nuevo tema y los fanáticos dicen que es muy parecido a una canción de Miranda

Hace unos días, el cantante británico Harry Styles dio a conocer en sus redes sociales la intro de su nueva flamante producción titulada “As It Was”. La noticia fue recibida con alegría por sus fanáticos, quienes le dejaron comentarios efusivos en la red social. Sin embargo, varios de sus seguidores notaron un detalle particular y expresaron su enojo al respecto.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ex One Direction anunció que el 1 de abril su primer sencillo se podrá escuchar a través de las plataformas digitales como Spotify y YouTube. “As It Was. April 1″, fue el comentario con el que Styles acompañó a las tres postales en las que luce el outfit que utilizó en el videoclip.

La fotografía que compartió Harry Styles en su cuenta de Instagram Captura Inst

Por otro lado, el artista compartió un video en donde expuso un fragmento de la canción e inmediatamente su nombre se volvió trending topic en la red social Twitter. ¿El motivo principal? Sus fanáticos de Argentina lo acusaron de que plagió la intro que la reconocida banda Miranda usó en su éxito titulado “El profe”.

En ese marco, un usuario escribió: “Miranda podría presentar un caso por derechos de autor. Es para analizarlo eh, muy similar la intro de Harry Styles”.

“Harry Styles después de escuchar el profe de Miranda”, apuntó otro internauta, quien acompañó el texto con la portada de la película El robo del siglo, haciendo una relación directa con el plagio.

Una internauta utilizó la portada de la película El Robo del Siglo para expresar su descontento ante el teaser que compartió Harry Styles, similar a una canción de Miranda Captura T

Si bien la mayoría aprovechó para lanzar sus críticas, también hubo gente que lo defendió: “Esa base está inventada desde los años 60. Vayan a escuchar música en vez de ser tan susceptibles”, consideró un usuario. “Es el ritmo más viejo de la historia”, coincidió otra persona.

Sin ir más lejos, la cuenta de Twitter @porquetendencia -que se encarga de dar a conocer los motivos por los cuales una persona u organismo se convierte trending topic en la red del pajarito- compartió un video en donde hizo las comparaciones de las dos canciones y alimentó aún más la polémica.

En la filmación, se luce el teaser de Styles, que tiene una leve música de fondo y en él se lo ve al joven con un traje color rojo mientras se mueve en círculos sin parar. En otro orden, se escuchó la introducción de “El profe” (2004), el mítico tema filmado en el interior del Colegio La Salle que se convirtió en uno de los icónicos de la banda Miranda, integrada por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Las comparaciones entre el tema de Miranda y Harry Styles

Rápidamente, el tuit cosechó un total de 10 mil Me Gusta y también provocó un debate que incluyó de todo: comparaciones de la canción de Harry Styles con hits de otros artistas, reproches y memes que se acumulan hasta la fecha.

“No lo puedo creer, cómo le puede dar la cara”, “No me lo esperaba de él”, “ Harry Styles va a provocar una guerra con Latinoamérica”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. Por el lado de la banda Argentina, aún no hicieron declaraciones al respecto.

"El profe", el tema de Miranda por el que acusan de plagio a Harry Styles

No es la primera vez que Harry Styles es acusado de plagio

En el año 2017, cuando debutó como solista, el artista levantó sospechas con su sencillo “Sing Of The Times” ya que se lo acusó de que plagió una de las canciones de la banda británica Badfinger.

Fueron los internautas quienes se percataron de la situación e indicaron que los acordes de la guitarra que se escuchó en el single eran iguales a los que presentó la banda en el año 1971, con su emblemático tema “Baby Blue”.

En aquel entonces, uno de los representantes de Styles habló con el medio The Sun y opinó: “Esto es lo último que necesita Harry. Su lanzamiento en solitario no ha salido exactamente como él tenía previsto y esto no es más que otra distracción. Se siente muy orgulloso de su nueva música y ser acusado de plagiar un riff de guitarra le dolería mucho”.

El día que Harry Styles se lanzó como solista y fue acusado de plagio ABC

Por su parte, el compositor siempre se mantuvo al margen de la polémica y se concentra únicamente en promocionar sus discos en programas de televisión. En la actualidad, tiene todas expectativas puestas en su tour “Love On 2022″, en donde también estará por Argentina el 3 de diciembre en el Estadio River Plate.