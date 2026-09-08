Avanza el huracán Lowell y de Dallas a Chicago se instala una ola de calor que pone en alerta a millones en Estados Unidos

Mientras el huracán Lowell avanza cerca de las islas de Hawái y aún genera condiciones capaces de provocar inundaciones, deslizamientos y daños por viento, una extensa ola de calor se instala sobre las Grandes Llanuras y amenaza con prolongarse durante septiembre. De Dallas a Chicago, millones de personas enfrentan una ola de calor con temperaturas muy superiores a las habituales para esta época del año, con alertas activas y valores que podrían acercarse a los tres dígitos.

Lowell avanza cerca de Hawái mientras mantiene su fuerza de huracán

El Centro Nacional de Huracanes ( NHC , por sus siglas en inglés) informó durante la noche del lunes 7 de septiembre que el huracán Lowell se encontraba cerca de la isla de Niihau .

( , por sus siglas en inglés) informó durante la noche del lunes 7 de septiembre que el se encontraba cerca de la . El sistema mantenía vientos máximos sostenidos de 95 nudos, equivalentes a 110 millas por hora (177 km/h), mientras avanzaba rápidamente hacia el norte-noreste.

Lowell Visto Desde El Satélite De La NOAA

La situación era delicada para Kauai y las zonas costeras expuestas. Según el NHC, el núcleo de Lowell pasaría durante la noche cerca de Niihau, con condiciones de huracán capaces de provocar daños que continuarían hasta las primeras horas del martes.

El organismo meteorológico señaló además que Barking Sands y el aeropuerto de Lihue, en Kauai, habían registrado ráfagas con fuerza de huracán durante las horas previas.

En Oahu también se produjeron ráfagas con intensidad de tormenta tropical en distintos puntos de la isla.

La estructura interna del ciclón, sin embargo, ya mostraba signos de deterioro. El NHC explicó que una fuerte cizalladura vertical del viento comenzó a afectar a Lowell.

Los datos obtenidos por aeronaves y las imágenes de microondas pasivas mostraban que el vórtice se encontraba inclinado hacia el norte a medida que aumentaba la altura, mientras que los reportes de los aviones cazahuracanes indicaban que el ojo permanecía abierto.

Ola de calor: se intensifica el calor extremo en EE.UU.

Mientras Lowell amenaza a Hawái, el centro de Estados Unidos enfrenta un escenario diferente. Según Fox Weather, una extensa cúpula de calor se desplaza hacia las Grandes Llanuras del sur y centrales, donde vuelve a instalar condiciones similares a las del verano durante esta semana.

En naranja, las zonas de Estados Unidos con advertencias por calor extremo NWS

El fenómeno afecta a una región mucho más amplia y amenaza con generar temperaturas entre 10 y 15 °F por encima del promedio habitual para comienzos de septiembre.

Para mediados de la semana, cerca de 30 millones de personas podrían experimentar temperaturas próximas a los tres dígitos.

Las condiciones más exigentes se concentran especialmente en las Grandes Llanuras y el llamado Heartland, con sectores de Oklahoma, Arkansas, Missouri y Mississippi entre las áreas señaladas por el pronóstico. La humedad elevada agravará la sensación térmica, con índices de calor que podrían alcanzar o superar los 105°F (41°C).

La situación tendrá una nueva intensificación durante el martes y miércoles. En ese período podrían producirse temperaturas récord desde Dallas hasta St. Louis.

De Dallas a Chicago: el calor podría extenderse durante septiembre

Varias ciudades de las Grandes Llanuras del sur ya atraviesan su año más cálido registrado hasta el momento. Fox Weather señaló específicamente Oklahoma City, Dallas y Houston, todas ubicadas actualmente en el primer lugar de sus respectivos registros por su temperatura acumulada más elevada para lo que va del año.

Satélite De La NOAA Sobre El Atlántico

La previsión también plantea la posibilidad de que el calor no desaparezca rápidamente después de esta semana. El patrón podría persistir hasta mediados o incluso finales de septiembre.

El medio destacó la posibilidad de temperaturas superiores al promedio y condiciones más secas de lo normal en buena parte de la región.

La explicación del fenómeno está vinculada a la denominada cúpula de calor. Fox Weather señala que se trata de una configuración persistente en la que sistemas de alta presión atrapan aire caliente sobre una región y funcionan como una especie de tapa.

Bajo esa zona de alta presión, el aire desciende hacia la superficie y contribuye a mantener el calor acumulado. El resultado es un episodio que puede prolongarse durante varios días y mantener temperaturas elevadas incluso durante las horas nocturnas.