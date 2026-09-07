Alerta de huracán en Estados Unidos: trayectoria de Lowell que avanza en categoría 3 por el Pacífico

El huracán Lowell mantiene una estructura definida mientras avanza por el Pacífico central y se aproxima a las islas de Hawái. El sistema presenta un ojo claramente visible, pero ya comienza a enfrentar condiciones que favorecerán una pérdida gradual de intensidad, mientras el pronóstico indica un desplazamiento hacia el norte y noreste durante las próximas horas.

Lowell mantiene fuerza de huracán mientras avanza por el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), el centro de Lowell se encontraba en la madrugada del lunes cerca de los 16,5 grados de latitud norte y 163,2 grados de longitud oeste. El ciclón se desplazaba hacia el norte-noreste.

Satélite De La NOAA Sobre Lowell

Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 100 nudos, equivalentes a 115 millas por hora (185 km/h), mientras que las ráfagas llegaban a 125 nudos, equivalentes a 144 millas por hora (232 km/h). Estos valores mantienen el fenómeno dentro de la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson.

Los vientos de fuerza de huracán, definidos en el aviso mediante el umbral de 64 nudos, se extendían hasta 50 millas náuticas en los sectores noreste y sureste, y hasta 45 millas náuticas hacia el suroeste y noroeste.

Por su parte, los vientos de fuerza de tormenta tropical alcanzaban distancias mayores. El radio llegaba hasta 150 millas náuticas hacia el noreste y sureste, 110 millas hacia el suroeste y 140 millas hacia el noroeste.

El organismo también señaló que las condiciones marítimas asociadas al ciclón abarcan una extensa zona alrededor de su centro.

La trayectoria de Lowell cambiará durante las próximas horas

El pronóstico oficial muestra que Lowell continuará su desplazamiento hacia el norte-noreste durante la primera parte del período previsto. Luego, las previsiones indican:

Lunes 7 de septiembre, por la tarde: el centro de Lowell se ubicaría cerca de los 18,3 grados norte y 162,4 grados oeste. Sus vientos máximos serían de 109 millas por hora (175 km/h), con ráfagas de hasta 132 millas por hora (213 km/h).

el centro de Lowell se ubicaría cerca de los 18,3 grados norte y 162,4 grados oeste. Sus vientos máximos serían de 109 millas por hora (175 km/h), con ráfagas de hasta 132 millas por hora (213 km/h). Martes 8 de septiembre, durante la madrugada : el ciclón estaría cerca de los 21 grados norte y 161,6 grados oeste. Los vientos máximos bajarían a 104 millas por hora (167 km/h), mientras que las ráfagas alcanzarían 127 millas por hora (204 km/h).

: el ciclón estaría cerca de los 21 grados norte y 161,6 grados oeste. Los vientos máximos bajarían a 104 millas por hora (167 km/h), mientras que las ráfagas alcanzarían 127 millas por hora (204 km/h). Martes 8 de septiembre, por la tarde: Lowell avanzaría hasta aproximadamente los 23,8 grados norte y 161,3 grados oeste. Para entonces, los vientos máximos previstos serían de 86 millas por hora (139 km/h), con ráfagas de hasta 104 millas por hora (167 km/h).

Lowell avanzaría hasta aproximadamente los 23,8 grados norte y 161,3 grados oeste. Para entonces, los vientos máximos previstos serían de 86 millas por hora (139 km/h), con ráfagas de hasta 104 millas por hora (167 km/h). Miércoles 9 de septiembre, durante la madrugada: el sistema se encontraría cerca de los 26 grados norte y 161,5 grados oeste. La intensidad continuaría en descenso, con vientos máximos de 69 millas por hora (111 km/h) y ráfagas de hasta 86 millas por hora (139 km/h).

el sistema se encontraría cerca de los 26 grados norte y 161,5 grados oeste. La intensidad continuaría en descenso, con vientos máximos de 69 millas por hora (111 km/h) y ráfagas de hasta 86 millas por hora (139 km/h). Miércoles 9 de septiembre, por la tarde: el pronóstico indica que Lowell tendría vientos máximos de 58 millas por hora (93 km/h), mientras que sus ráfagas alcanzarían 69 millas por hora (111 km/h).

el pronóstico indica que Lowell tendría vientos máximos de 58 millas por hora (93 km/h), mientras que sus ráfagas alcanzarían 69 millas por hora (111 km/h). Jueves 10 de septiembre, primeras horas: el debilitamiento continuaría y los vientos máximos bajarían a 52 millas por hora (83 km/h), con ráfagas de hasta 63 millas por hora (101 km/h).

El fenómeno se mantiene en la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 100 nudos (115 mph / 185 km/h) y ráfagas de 125 nudos (144 mph / 232 km/h) NHC

El huracán Lowell se acercará a Kauai, en Hawái

El cambio más importante para las islas de Hawái está relacionado con la trayectoria prevista para el centro del ciclón. Según el análisis del NHC, Lowell se encuentra bajo la influencia de una baja aislada de niveles medios y altos que se desplaza hacia el oeste-suroeste al norte de las islas.

Esta estructura atmosférica comenzó a capturar al huracán y, combinada con una zona de altas presiones ubicada al sureste del sistema, debería favorecer un movimiento más rápido hacia el norte-noreste y posteriormente hacia el norte durante las próximas 24 a 48 horas.

El organismo explicó que los modelos de trayectoria se desplazaron ligeramente hacia el este. Como consecuencia, la primera parte del recorrido previsto también fue ajustada en esa dirección.

En la madrugada del lunes, el ojo del sistema se situaba cerca de los 16,5 grados de latitud norte y 163,2 grados de longitud oeste NHC

Después de aproximadamente 48 horas, la baja que influye sobre el sistema se debilitaría y se alejaría, mientras una zona de altas presiones se establecería al norte. En ese momento, Lowell comenzaría a girar nuevamente hacia el oeste.

El análisis oficial señala que este cambio es relevante porque el acercamiento proyectado llevó a emitir una advertencia de huracán para el condado de Kauai. El centro del ciclón está previsto que pase justo al oeste de esa zona entre la noche del lunes y las primeras horas del martes.