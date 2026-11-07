Heredaron un rancho abandonado en California y lo volvieron productivo para proteger 172 hectáreas de campo

La familia Mackey tomó a comienzos de los 2000 el control de Murphy Ranch, un predio ganadero de casi 430 acres, unas 174 hectáreas, en Tuolumne County, California. La propiedad, situada al sudeste de Jamestown y al nordeste de Chinese Camp, había quedado con cercos deteriorados, malezas en los pastizales y sin las construcciones ni la actividad productiva que había sostenido durante generaciones. En octubre de 2025, tras años de recuperación, los Mackey terminaron una servidumbre de conservación que protege 425 acres, unas 172 hectáreas, de una futura subdivisión.

Del deterioro a un rancho productivo

El lugar formó parte de la historia familiar desde la década de 1860. La California Rangeland Trust sitúa el origen bajo la Homestead Act en 1862 en su comunicado de octubre de 2025, pero en un perfil posterior menciona 1865. Como las fuentes difieren en ese detalle histórico, la cronología se presenta de forma amplia y no se fija un único año como definitivo.

Murphy Ranch formó parte de la historia familiar desde la década de 1860 Fotomontaje generado con IA

Robert Mackey, descendiente de los Murphy, contó que volvió al predio después de que muriera el último de los cinco hermanos de la familia. Allí encontró el impacto de décadas de manejo intermitente y de un incendio antiguo. La recuperación incluyó reconstruir cercos, sumar infraestructura y reintroducir ganado vacuno, ovejas y cabras bajo un sistema de pastoreo rotativo. “Siempre quise volver al rancho”, dijo Mackey al describir la decisión de retomar la propiedad.

La operación no fue una compra reciente con un precio divulgado: fue el traspaso dentro de una familia con una herencia de más de un siglo. Tampoco hay un valor de mercado publicado para la servidumbre. Lo comprobado es que la familia donó parte de su valor mediante un acuerdo de venta con descuento, mientras organismos estatales y el programa de conservación de tierras agrícolas aportaron al cierre.

La servidumbre que dejó el predio unido

El acuerdo de 2025 convirtió a Murphy Ranch en el rancho número 100 conservado por la California Rangeland Trust. Junto al Sardella Ranch, el terreno forma una franja de aproximadamente 950 acres, unas 384 hectáreas, de campo ganadero protegido. El objetivo es sostener el uso productivo y evitar que la presión inmobiliaria alrededor de Sonora divida el predio en parcelas residenciales.

"Siempre quise volver al rancho”, dijo Robert Mackey al describir la decisión de retomar la propiedad en California Fotomontaje generado con IA

Mackey resumió ese riesgo al señalar que las propiedades históricas y las familias de la zona quedaban absorbidas por lotes de cinco y 40 acres. En junio de 2026, una cobertura local confirmó que la servidumbre mantiene a Murphy Ranch como explotación agrícola y que el reconocimiento público a los Mackey se produjo en un encuentro de familias que habían firmado acuerdos voluntarios similares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.