La batalla continúa en Florida: por qué el sábado 7 de noviembre es una fecha clave para María Elvira Salazar

La incertidumbre electoral marca el ritmo en Florida tras la celebración de las midterms del martes 3 de noviembre. Los funcionarios del estado analizan márgenes mínimos de votación que obligan a definir los resultados bajo estrictos protocolos. En este escenario, la jornada del sábado 7 adquiere una relevancia crítica para figuras como la republicana María Elvira Salazar, que busca la reelección, y el demócrata Elliot Rodríguez, ambos candidatos a la Cámara de Representantes federal por el distrito 27, que abarca partes del condado de Monroe y de Miami-Dade

Voto por voto: las reglas detrás de unas elecciones cerradas en Miami

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida establece normativas precisas para gestionar estas contiendas de alta competitividad donde cada sufragio cuenta para la determinación final.

En ese sentido, la ley estatal dicta que los funcionarios electorales deben presentar sus resultados no oficiales a más tardar al mediodía del cuarto día después de la elección. Según la Guía de Referencia de la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida, este plazo vence este sábado 7 de noviembre.

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida prevé un procedimiento especial si el margen de resultados es muy estrecho entre los candidatos GIORGIO VIERA - AFP

Este momento, resulta crucial porque dispara, de manera automática, los mecanismos de recuento si los márgenes entre los candidatos cumplen con los umbrales legales establecidos. Si la diferencia de derrota es menor o igual al 0,50% del total de votos emitidos, el sistema exige un recuento automático por máquina.

El procedimiento de recuento por máquina consiste en una nueva tabulación de todos los votos mediante las máquinas escrutadoras oficiales. En este proceso de subsanación de discrepancias, los votantes implicados tenían plazo hasta el jueves 5 de noviembre a las 17 hs (ET) para validar su voto.

Elliot Rodríguez, candidato demócrata por el distrito 27 de Florida Instagram: Elliot Rodriguez

Superada esta instancia y si la diferencia es menor al 0,5%, el sistema configura los equipos para detectar y separar (“outstack”) las boletas que presentan errores o dudas en la marcación, tales como los sobrevotos, donde el elector marca más candidatos de los permitidos, y los subvotos, que ocurren cuando el elector deja la casilla en blanco. Este filtro permite una mayor precisión al identificar la intención real del votante en boletas que, de otro modo, quedarían descartadas o mal contabilizadas.

Qué pasa cuando la diferencia de votos es menor al 0,25%

Sin embargo, la hoja de ruta electoral contempla una instancia adicional ante escenarios de paridad extrema. Si tras la conclusión del recuento por máquina, el segundo conjunto de resultados no oficiales, que se presenta el jueves 12 de noviembre, revela que la diferencia es del 0,25% o menor, el estado ordena un recuento manual.

Este proceso no implica contar todas las boletas a mano. Los equipos técnicos se limitan a revisar únicamente las boletas clasificadas como sobrevotos y subvotos que las máquinas separaron previamente. En esta etapa, los funcionarios examinan cada papeleta para determinar si existe una indicación clara sobre la intención de voto del ciudadano.

Qué pueden esperar Salazar y Rodríguez en las próximas horas

La situación demanda cautela mientras miles de boletas por correo permanecen en reserva. El distrito 27, en el que compitieron María Elvira Salazar y Elliot Rodríguez, arrojó resultados muy justos.

El recuento más reciente de AP, publicado el jueves 5 de noviembre a las 20.26 (ET) mostraba un margen estrecho entre Salazar y Rodríguez, con 52,1% (124.511 votos) frente a 49,8% (123.408), respectivamente y con el 99% de los votos escrutados.

La denuncia que opaca la elección de María Elvira Salazar

A un distrito sumamente dividido entre republicanos y demócratas, se le suma la denuncia del equipo de campaña de Rodríguez que exigió que Alina García, supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, se separara de su cargo luego de que, presuntamente, declaró ganadora a Salazar antes de que concluyera el recuento de votos, según consignó Diario Las Américas.

El equipo legal de Rodríguez también denunció que Robert Fernández, abogado que representaría a Salazar en el recuento, es yerno de García, y exigió la confirmación del parentesco.