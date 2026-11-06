Confirman fallo a favor de Mamdani por el impuesto a viviendas de lujo en Nueva York

Un tribunal de apelaciones de Nueva York revocó el fallo que cuestionaba la implementación del recargo municipal sobre determinadas segundas viviendas de alto valor. La decisión favorece a la administración del alcalde Zohran Mamdani en una de las demandas contra el tributo, aunque no resuelve por sí sola todos los litigios relacionados.

Qué decidió la corte sobre el recargo a las segundas viviendas de lujo en Nueva York

La División de Apelaciones, Segundo Departamento Judicial, revisó la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2026 en el condado de Richmond. En la causa O’Brien contra la ciudad de Nueva York, el tribunal revocó la resolución, rechazó la petición modificada y desestimó el procedimiento, de acuerdo con el texto de la orden judicial.

El mensaje de Trump contra Mamdani por el anunció del nuevo impuesto "Pied-à-Terre" en Nueva York Captura

El caso se refería a la publicación de registros de valores de inmuebles y al envío de avisos iniciales del Departamento de Finanzas a propietarios que podían quedar alcanzados por el recargo. La sentencia de apelación señala que en julio se notificó inicialmente a unos 17.000 propietarios.

La controversia involucraba el procedimiento usado para identificar viviendas que no eran residencia principal. El Departamento de Finanzas ofrece a las personas notificadas una oportunidad para presentar pruebas sobre el uso de su inmueble antes de una determinación final, según describe el fallo.

A qué propiedades puede alcanzar el impuesto “pied-à-terre”

El recargo se aplica a ciertos inmuebles de alto valor que no son residencia principal. Para los años fiscales 2026-27 y 2027-28, la página oficial de la ciudad distingue entre viviendas de una a tres familias y unidades de condominios o cooperativas y establece umbrales y tasas diferentes para cada categoría.

La ciudad informa que el impuesto puede alcanzar viviendas de una a tres familias con valor de mercado de al menos US$5 millones y ciertas unidades de condominios y cooperativas a partir de US$1 millón. No todas las propiedades notificadas terminan alcanzadas: la situación depende, entre otros factores, de su valoración y de la determinación sobre residencia principal.

El recargo conocido como pied-à-terre se refiere a determinadas propiedades de alto valor que no son residencia principal. Una notificación inicial no es por sí misma una determinación final de que se debe pagar. Fotomontaje editado con IA

LA NACION ya había informado el revés judicial de septiembre contra la administración municipal. La novedad es la revocación de esa sentencia por la corte de apelaciones. La medida sigue enfrentando otras impugnaciones, según consignó amNewYork. Por eso el resultado de esta causa no equivale a una resolución definitiva de todos los planteos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué resolvió la Corte? El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de Richmond, rechazó la petición y desestimó esa causa.

¿A qué recargo se refiere? Al gravamen municipal sobre determinadas “segundas viviendas” de alto valor que no se utilizan como residencia principal en Nueva York.

¿Cuántos propietarios recibieron avisos iniciales? El fallo indica que la ciudad envió avisos iniciales a unos 17.000 propietarios en julio de 2026.

¿Terminaron todos los juicios? No. La decisión resuelve la causa revisada; el impuesto enfrenta otras impugnaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.