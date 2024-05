El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 28 de mayo

Escuchar

Aunque han pasado más de cuatro años desde el fallecimiento del renombrado astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, su legado sigue vivo entre sus admiradores gracias al constante esfuerzo de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En su columna del martes 28 de mayo, que se publica en El Nuevo Herald, la antigua colaboradora de Shanti Ananda ha compartido las últimas predicciones para cada signo zodiacal.

ARIES

La energía planetaria te impulsa a trabajar en tus relaciones personales. Es el momento de decir verdades y esperar pacientemente la reacción de tu pareja. Si estás soltero, no insistas en lo que no ha funcionado. Es tiempo de cambiar sin más preguntas.

Horóscopo de Aries

TAURO

Podrás cautivar a otros con tu presencia y tus palabras. Tu carisma está en su punto más alto. Sin embargo, no te precipites. La paciencia te llevará más lejos. Disfruta de las cosas simples de la vida y aprovecha tu buena comunicación.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Estás en el ojo público y tu reacción ante un asunto familiar podría ser exagerada. No tomes decisiones finales sin escuchar a todas las partes involucradas. Resérvate tu opinión y acepta que otros pueden pensar diferente a ti.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Mayores responsabilidades recaen sobre ti. Con paciencia, llegarás más lejos. Organízate para cuidar tu salud, especialmente tu sistema nervioso. Pregúntate si lo que haces es lo que realmente deseas y complácete en aquello que más te gusta.

Horóscopo de Cáncer

LEO

La energía planetaria te anima a superar tus miedos y llevar a cabo tus proyectos. Es un buen momento para demostrar tus capacidades y generar ingresos. Tu talento, inteligencia y astucia te llevarán al éxito deseado. Piensa positivamente.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Concéntrate en lo que haces. No cambies lo que has planeado durante tanto tiempo. Es momento de tomar decisiones, aunque sientas que podrías estar equivocado. No te detengas por el miedo y la inseguridad. Atrévete a disfrutar la vida.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Los planetas te benefician en el sector económico. Es tiempo de invertir y sembrar para el futuro. Trata de no descuidar a tu familia por enfocarte demasiado en el trabajo. Mantén claras tus prioridades y balancea tus responsabilidades.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Busca aquello que te brinde seguridad emocional. Perdona a quienes te han ofendido y da segundas oportunidades. Controla tu carácter, ya que las explosiones emocionales podrían costarte amistades valiosas. No todos soportarán tus arranques.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

Exige lo que has ganado con esfuerzo. Valora todo lo que haces y busca siempre lo mejor para ti y los tuyos. Recibirás información útil sobre tu trabajo. Aprovecha esta oportunidad y pide ese aumento que esperas.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

La energía planetaria exalta tu lado romántico y te dota de una belleza única. En el terreno sentimental, estás en ventaja. Reflejarás en tu mirada lo dulce y bueno de tu corazón. El amor y la comprensión que ofrezcas te serán recompensados.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

El romanticismo te envuelve y deseas celebrar. Tienes un lado poeta, seductor y soñador. Las noches te traerán sorpresas agradables, especialmente en lo sentimental. Comunícate con esa persona que te agrada si aún no lo has hecho.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Los planetas te ponen en alerta. No creas todo lo que te digan. Déjate llevar por el momento, pero sin comprometerte. Debes enfrentar la verdad con alguien que se acercará con promesas vacías. Busca hechos y pruebas, no palabras.

Horóscopo de Piscis

LA NACION