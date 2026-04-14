Mhoni Vidente compartió el poderoso ritual del caracol de la riqueza para atraer la fortuna en abril 2026

Mhoni Vidente presentó en un nuevo video en su canal de YouTube un método orientado a la atracción de fortuna y reveló los pasos a seguir para implementarlo durante el mes de abril. La propuesta se basa en el denominado “ritual poderoso del caracol de la riqueza”.

Qué es el ritual del caracol de la riqueza para atraer fortuna

El ritual del caracol de la riqueza es una práctica espiritual, según la pitonisa cubana, para atraer prosperidad, abundancia, oro y plata, con el objetivo de ayudar a las personas a pagar deudas, conseguir un mejor empleo o adquirir bienes como una casa o un automóvil.

“Es un ritual tan sencillo. Se utiliza un caracol de cualquier tamaño", dijo Mhoni Vidente en su video.

El elemento central es un caracol marino, utilizado como contenedor de dinero, previamente preparado mediante un proceso de limpieza, para atraer la “riqueza sin límites”. Además, este ritual busca eliminar bloqueos energéticos y permitir que el dinero fluya de manera casi inmediata en la vida de quien lo realiza.

Según explicó la astróloga y clarividente cubana, el procedimiento incluye el uso de objetos específicos y una serie de acciones distribuidas en varios días.

¿Qué elementos se necesitan para realizar el ritual del caracol?

Mhoni Vidente detalló que para realizar el ritual se necesitará reunir los siguientes elementos:

Un caracol : no importa el tamaño, pero es el elemento central para atraer la abundancia.

: no importa el tamaño, pero es el elemento central para atraer la abundancia. Tres billetes : uno de 500, uno de 200 y uno de mayor denominación.

: uno de 500, uno de 200 y uno de mayor denominación. Tres monedas : todas deben ser de la misma cantidad.

: todas deben ser de la misma cantidad. Un cirio velador (vela de cera) : debe ser de color dorado o amarillo.

: debe ser de color dorado o amarillo. Fósforos o cerillos de madera: para encender la veladora y el incienso.

“De donde me estés viendo vas a conseguir el billete más alto de ahí de tu país, luego el que le sigue de la denominación", aclaró la pitonisa cubana.

También aseguró que se necesitarán elementos que funcionarán como purificación y atracción:

Incienso de sándalo : se debe prender uno diario para limpiar las energías negativas.

: se debe prender uno diario para limpiar las energías negativas. Jabón especial : puede ser de sándalo, de siete potencias o neutro. “El jabón es fundamental en este ritual”, señaló.

: puede ser de sándalo, de siete potencias o neutro. “El jabón es fundamental en este ritual”, señaló. Canela en polvo : para aplicar sobre la vela.

: para aplicar sobre la vela. Líquidos : una copa de vidrio con agua y otra con tequila, ron o mezcal.

: una copa de vidrio con agua y otra con tequila, ron o mezcal. Lociones o perfumes: la vidente aconseja utilizar lociones esotéricas de “doble suerte rápida” y “siete potencias” (productos utilizados tradicionalmente en rituales para atraer prosperidad, protección y éxito). En caso de no conseguir, recomienda usar un perfume personal.

Mhoni Vidente es una astróloga y clarividente cubana

Paso a paso: cómo realizar el ritual de Mhoni Vidente

“Recordemos que todos los rituales de riqueza se tienen que hacer antes de las 18 hs”, anticipó Mhoni Vidente. La pitonisa detalló los pasos a seguir para realizar el “ritual poderoso del caracol de la riqueza”:

Magnetizar los billetes : aplica abundante loción de “Doble Suerte” (o el perfume a elección) a los tres billetes. Pásalos por todo el cuerpo tres veces mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María . “Visualizándonos con más riqueza, estabilidad y crecimiento”, señaló la vidente.

: aplica abundante loción de “Doble Suerte” (o el perfume a elección) a los tres billetes. Pásalos por todo el cuerpo mientras se reza un . “Visualizándonos con más riqueza, estabilidad y crecimiento”, señaló la vidente. Preparar el caracol : una vez limpio, se introducen los tres billetes dentro del caracol. Según la vidente, esto atraerá riqueza sin límites.

: una vez limpio, se introducen los tres billetes dentro del caracol. Según la vidente, esto atraerá riqueza sin límites. Preparar la vela : se aplica perfume y canela en polvo. Además, se colocan las tres monedas alrededor como en forma de triángulo.

: se aplica perfume y canela en polvo. Además, se colocan las tres monedas alrededor como en forma de triángulo. Montaje y activación: colocar el caracol cerca de la vela, la copa de agua y la copa de licor.

“Les prometo amigos que este ritual te va a ayudar mucho a que el dinero venga sin límites y que tengas prosperidad total”, aseguró Mhoni Vidente.

La pitonisa cubana señaló que, una vez posicionados todos los elementos, se enciende el incienso con los fósforos o cerillos de madera para limpiar las energías negativas. Luego, se prenderá la vela.

“Si la vela truena es que está cortando con todo lo negativo, todos los problemas. Te va a ayudar a progresar, a tener mejor trabajo, a tener más estabilidad económica, a que siempre llegue dinero a tu vida", explicó.

Además, como siguiente paso, Mhoni Vidente agregó que durante siete días seguidos la persona que realice el ritual debe bañarse con el jabón de sándalo o neutro para reafirmar la estabilidad. Asimismo, se debe encender un incienso diario durante ese mismo periodo.

El ritual requiere que el practicante realice una limpieza energética corporal y visualice sus metas financieras mientras coloca el dinero dentro del caracol

¿Cuáles son los mejores días y horarios para este ritual?

La práctica puede realizarse en distintos momentos, aunque la vidente sugiere llevarla a cabo martes, viernes o domingo. Estos días son considerados dentro del método como adecuados para este tipo de acciones.

El horario indicado es antes de las 18 horas. Como finalización y mantenimiento del ritual, Mhoni Vidente recomienda:

Cierre del ritual : cuando la vela se consuma totalmente, se deberá recolectar las tres monedas y colocarlas dentro del caracol con los billetes. Luego se tirará el agua y el licor a la calle.

: cuando la vela se consuma totalmente, se deberá recolectar las tres monedas y colocarlas dentro del caracol con los billetes. Luego se tirará el agua y el licor a la calle. Ubicación : guardar el caracol en un lugar seguro de la sala o habitación personal donde nadie toque el dinero.

: guardar el caracol en un lugar seguro de la sala o habitación personal donde nadie toque el dinero. Renovación mensual: cada mes se deberá cambiar los billetes y las monedas. El dinero antiguo debe gastarse en comida o pagos, si se usó US$1, este debe ir a la billetera.

“Hazlo con mucha fe”, recomendó la pitonisa: “Vas a ver que te va a dar resultado casi inmediatamente”.