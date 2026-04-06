Las predicciones de Mhoni Vidente para Estados Unidos, Cuba y Venezuela: “Cambio total”
La pitonisa anticipó qué depara el futuro para Donald Trump y los migrantes en EE.UU. y se refirió a la isla caribeña
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A través de un nuevo video, Mhoni Vidente predijo qué ocurrirá en Estados Unidos en cuestiones como elecciones, inmigración y conflictos internacionales. Además, la pitonisa también se refirió a lo que sucedería en Cuba, con la posibilidad de cambios profundos y a las modificaciones que se desatarían en Venezuela y el resto de Latinoamérica a partir del futuro de Nicolás Maduro.
Estados Unidos: triunfo de Trump y cambios para migrantes
La astróloga hizo sus predicciones para en mes de abril en un video publicado en YouTube. Allí, habló de distintos temas de actualidad y, entre otras cosas, brindó un panorama a mediano y largo plazo sobre lo que observa para el escenario político de EE.UU.
En primer lugar, sostuvo que Donald Trump triunfaría en las elecciones de medio término de este año. La pitonisa afirmó que el republicano ganará y que “no le van a poder hacer un juicio político” ni “quitar completamente la fuerza para seguir manejando” el destino estadounidense.
Esta fortaleza en el Congreso de EE.UU. a partir del respaldo de la sociedad en las urnas le serviría como un impulso como líder no solo en el país norteamericano sino también a nivel mundial.
En lo que respecta a la inmigración, la pitonisa dijo que habrá buenas noticias para migrantes sin estatus regular. En el video, aseguró que se crearán regulaciones de permisos de trabajo y residencias temporales.
Aunque no brindó más detalles sobre estas iniciativas, sí remarcó que los extranjeros podrían beneficiarse con autorizaciones de entre tres y siete años.
En cuanto a la agenda internacional, la astróloga advirtió que Trump confrontará con rivales políticos del mundo y que tomará medidas definitivas sobre Irán.
Cuba: cambios políticos y el futuro de Díaz-Canel
En su video, la pitonisa dijo que el manejo político de la isla caribeña es un tema prioritario para el gobierno republicano. Incluso, auguró que en 2026 se produciría el arresto de Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos.
Mhoni identificó posibles fechas claves para que comience el proceso hacia una modificación profunda. “Se visualiza que uno de los días va a ser el 7, 13 o 21 de abril para el arresto o cambio total de la isla del Caribe“, sostuvo.
Bajo un nuevo panorama político, ya sea mediante una intervención estadounidense o a partir de la negociación, Cuba experimentaría un marcado crecimiento como resultado de este proceso.
Venezuela: el arresto de Maduro impulsaría cambios en Latinoamérica
Con respecto a la nación venezolana, la pitonisa se centró mayormente en el futuro de Maduro y las consecuencias que tendrá su arresto y posible condena en otros países de la región.
Mhoni arriesgó que el expresidente venezolano recibiría dos o tres cadenas perpetuas y pasaría el resto de su vida en prisión. Por su parte, Cilia Flores, esposa de Maduro, sería condenada a entre 30 y 40 años de prisión.
Más allá del futuro de ambos, la astróloga expresó que el venezolano comenzaría a hablar sobre aliados en presuntas operaciones criminales al ser indagado por la Justicia estadounidense.
Según Mhoni Vidente, esto pondría el foco de atención sobre otros líderes latinoamericanos e impulsaría el rediseño hacia un nuevo mapa político en múltiples países de la región.
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