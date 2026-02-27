Luna de Sangre y eclipse de marzo: predicciones de Mhoni Vidente en la era de Piscis y el horóscopo signo por signo

Mhoni Vidente reveló que Piscis es el signo “favorito de Dios”, por lo que las predicciones de todo el zodíaco se verán influenciadas por su energía humanista durante toda su temporada. Además, la Luna de Sangre y el eclipse tendrán repercusiones energéticas en el horóscopo.

Las predicciones de Mhoni Vidente durante la era de Piscis

La pitonisa cubana explicó que durante la temporada de Piscis, la carta de El Sol y la carta de El Mundo dominarán la energía del zodíaco. Asimismo, se percibirá un ambiente más creativo, detallista y humanista.

La energía de la temporada permite la reinvención personal, el crecimiento y dejar el pasado atrás.

Mhoni Vidente precisó que la energía de la Luna de Sangre del próximo 3 de marzo también traerá buena suerte a este signo zodiacal, y le brindará la oportunidad de cambiar de forma positiva.

“Llenarán su vida de prosperidad, de nuevos amores, crecimiento personal y profesional”, explicó la famosa astróloga, al mismo tiempo que llamó a deshacerse de la “mentalidad de victimismo y dramatismo” que muchas veces aqueja a los nacidos bajo este signo.

Las cartas de El Sol y El Mundo reafirman que será una época de viajes, de conocimientos nuevos, de atracción de abundancia y el tiempo ideal para formar un patrimonio a futuro.

Piscis es un signo humanista y artístico que en 2026 se abrirá caminos hacia el crecimiento personal y profesional, según Mhoni Vidente (Archivo)

Aunque Piscis tendrá todo para consolidarse como un líder humanista, también se enfrentará a sus puntos débiles, que son la exageración, el dramatismo, la incredulidad y la forma en la que se deja influenciar por todos.

Signos que tendrán buena fortuna durante la era de Piscis

Mhoni Vidente aseguró que este Piscis no estará solo y será bendecidoen su temporada junto a otros tres, especialmente aquellos que pertenecen a su mismo elemento.

Cáncer y Escorpio se verán favorecidos por esta energía humanista hasta el próximo 20 de marzo, y también se les pide confiar en sí mismos y mirar hacia delante para poder avanzar en todos los sentidos. Asimismo, el signo de Capricornio tendrá doble suerte en marzo, debido a su compatibilidad con Piscis.

Todos estos miembros del zodíaco dominarán durante los próximos días en cuestiones de abundancia y compartirán números mágicos que son: 08, 22 y 43. Mientras que sus colores de buena suerte serán el azul y el blanco.

Mhoni Vidente advirtió que algunos signos del zodíaco acompañarán a Piscis durante su temporada y también tendrán buena fortuna (ARCHIVO-Pexels/Goszton)

La recomendación general para estos signos zodiacales, según la astróloga cubana, es “no agachar la cabeza” y no permitir que nadie sobrepase sus límites o intente hacerlos sentir menos.

Mhoni Vidente les recuerda que están en un momento de crecimiento y el año 2026, con la energía de Saturno y Neptuno, les brindará la energía necesaria para que llenen sus vacíos con cosas nuevas y productivas.

La Luna de Sangre manda advertencias para todo el mundo

La famosa pitonisa advirtió que el eclipse o la Luna de Sangre del próximo 3 de marzo, así como la coordenada cero y la alineación planetaria, tendrá diversas consecuencias a nivel internacional.

La Luna de Sangre podría marcar el inicio de una temporada de Apocalipsis para la humanidad, según Mhoni Vidente (ARCHIVO.-Pexels/Tom Fisk)

“La carta de El Mundo y la carta de El Juicio dicen que se escucharán las trompetas del Apocalipsis”, explicó Mhoni Vidente, que a su vez compartió que marcarán el inicio de una nueva era para la humanidad.

Según la pitonisa, el área espiritual será la primera afectada, con líderes a los que sus seguidores les darán la espalda y con renuncias masivas dentro de la religión y el surgimiento de nuevas corrientes.

También se reflejará en las condiciones del clima, ya que podría ser la peor era de calor que ha experimentado el planeta, con el Sol cada vez más cerca de la Tierra.

Mhoni Vidente también predice movimientos sísmicos en México, con epicentros en Guerrero y en Michoacán. Así como en California, Estados Unidos, y en Chile, con magnitudes superiores a 7 grados Richter.