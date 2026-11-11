El jefe del DHS habló de una vía para regularizar a inmigrantes en EE.UU., pero habrá condiciones: “Dependerá del Congreso”

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, abrió la puerta a discutir una reforma migratoria con los demócratas que permita ofrecer un estatus permanente a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Sin embargo, aclaró que cualquier cambio de ese tipo deberá pasar por el Congreso y descartó una amnistía.

Reforma migratoria: Mullin convoca al Congreso

Según Univision, Mullin declaró el 9 de noviembre que recibió llamadas de legisladores demócratas interesados en colaborar. Al transmitirle esos contactos al presidente, este le indicó que comenzará a trabajar con ellos.

interesados en colaborar. Al transmitirle esos contactos al presidente, este le indicó que El funcionario mencionó dos caminos posibles para los beneficiarios DACA: convertirse en ciudadanos o en residentes permanentes legales. No anunció un mecanismo para lograrlo y dejó la decisión en manos del Poder Legislativo.

No anunció un mecanismo para lograrlo y dejó la decisión en manos del Poder Legislativo. La apertura al diálogo no equivale a una reforma aprobada: sus declaraciones no establecieron fechas, condiciones de elegibilidad ni un procedimiento para solicitar una regularización.

Markwayne Mullin se mostró a favor de dialogar con los demócratas para lograr una reforma migratoria que permita regularizar el estatus de beneficiarios de DACA Imagen editada con IA / AP

¿Ciudadanía para beneficiarios DACA?: qué dijo el jefe del DHS

Mullin explicó que recibió llamadas de demócratas interesados en trabajar en una legislación migratoria y que Trump lo alentó a iniciar conversaciones . No obstante, diferenció esa apertura al diálogo de un cambio inmediato en la política del Gobierno.

explicó que interesados en trabajar en una legislación migratoria y que . No obstante, diferenció esa apertura al diálogo de un cambio inmediato en la política del Gobierno. “Nunca vamos a permitir que haya una amnistía. Ahora bien, si queremos llevar a cabo una reforma migratoria que nos permita examinar a los DACA y encontrar una manera de que estas personas puedan convertirse tal vez en ciudadanos o residentes permanentes legales , o algo por el estilo, eso dependerá del Congreso”, declaró.

y encontrar una manera de que estas personas puedan , o algo por el estilo, eso dependerá del Congreso”, declaró. El funcionario también puntualizó que el enfoque sobre la aplicación de la ley migratoria no iba a cambiar. Por lo tanto, sus palabras expresan una disposición a negociar, pero no anuncian un programa de regularización en funcionamiento.

Con este gesto, los beneficiarios DACA podrían tener una vía para regularizar su estatus en Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

Negociación migratoria: expectativas y cautela

Consultado por Univision, el abogado de inmigración John de la Vega interpretó las declaraciones como una señal de disposición a negociar. Sin embargo, advirtió que todavía es temprano para anticipar resultados o beneficios concretos .

interpretó las declaraciones como una señal de disposición a negociar. Sin embargo, advirtió que . El especialista destacó que Mullin identificó expresamente a los beneficiarios DACA y mencionó un trabajo conjunto con el Partido Demócrata, dos elementos que permiten precisar a quién se dirigió su mensaje.

y mencionó un trabajo conjunto con el Partido Demócrata, dos elementos que permiten precisar a quién se dirigió su mensaje. De la Vega también pidió cautela ante la designación de Stephen Miller como jefe de gabinete. El abogado contrapuso ese nombramiento, asociado con la política de deportaciones masivas, con las señales de apertura al diálogo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.