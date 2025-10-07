Huracán Priscilla se fortalece frente a las costas de Baja California, México

MIAMI (AP) — El huracán Priscilla se acercaba a ser de categoría 3 el martes en el Pacífico, mientras una nueva tormenta tropical se formó en el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Justo frente a la costa oeste de México, Priscilla giraba con vientos máximos sostenidos de alrededor de 175 km/h (110 mph) y se movía hacia el oeste-noroeste a 16 km/h (10 mph). Después del mediodía, su vórtice estaba a unos 515 kilómetros (320 millas) al oeste de Cabo Corrientes, México, y a unos 340 kilómetros (210 millas) al sur-suroeste de Baja California Sur, indicaron los meteorólogos.

Se prevé que Priscilla continuará fortaleciéndose hasta alcanzar la categoría de huracán mayor durante el día. Sus bandas exteriores ya estaban alcanzando Baja California Sur.

Un huracán mayor se define como de categoría 3 o superior y con velocidades de viento de al menos 180 km/h (111 mph).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a través de X el martes que, debido a este fortalecimiento, “las autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias”. Priscilla se movía paralelo a la costa y sus bandas exteriores ya causaban lluvias en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Se pronostica que la tormenta tocará tierra más al norte en la península el sábado como depresión tropical.

La tormenta tropical Jerry en el Atlántico

Entretanto, en el océano Atlántico, la tormenta tropical Jerry se formó el martes con vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph). Se encontraba a unos 2120 kilómetros (1315 millas) al este-sureste de las islas de Sotavento del norte, pero se desplazaba hacia el oeste a 39 km/h (24 mph).

Jerry parece encaminado a fortalecerse y convertirse en huracán en los próximos días, dijeron meteorólogos, y su oleaje podría llegar a las Islas de Barlovento norteñas el jueves.

No había vigilancias ni advertencias asociadas con Jerry.

En cambio, había una vigilancia de tormenta tropical en vigor para Baja California Sur desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro debido al huracán Priscilla.

El lunes por la noche, el gobierno de Baja California Sur anunció la cancelación de clases en todos los centros educativos a partir del martes en Los Cabos y La Paz como medida preventiva.

También estableció una docena de refugios en Los Cabos para personas que viven en áreas de riesgo.

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que trae un riesgo de inundaciones repentinas a los estados de Michoacán y Colima, según meteorólogos.

Se prevé que Priscilla comience a debilitarse a partir del miércoles, dijo el centro de huracanes.

Más lejos en el Pacífico, la tormenta tropical Octave se estaba debilitando a 1255 kilómetros (780 millas) al sudoeste de Baja California Sur. Sus vientos máximos sostenidos eran de 85 km/h (50 mph) y se movía hacia el este-sudeste a 11 km/h (7 mph).

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.