Nueva encuesta muestra el mayor temor de Trump para las midterm elections 2026

A menos de 50 días de las elecciones de medio término de 2026, una nueva encuesta nacional muestra una diferencia de ocho puntos en la intención de voto para el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas obtuvieron el 51% frente al 43% de los republicanos entre los votantes probables, mientras la aprobación de Donald Trump se ubica en 38%, cifras que favorecen la posibilidad del control opositor de las cámaras.

Qué dice la última encuesta sobre Trump y las elecciones 2026

Según una encuesta de The New York Times y Siena University, realizada entre el 8 y el 13 de septiembre sobre 1503 votantes probables de Estados Unidos, el 51% afirma que apoyaría al candidato demócrata para el Congreso de su distrito si las elecciones se realizaran en ese momento, frente al 43% que elegiría al republicano. El margen de error es de aproximadamente 2,9 puntos porcentuales.

Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto para el Congreso Fotomontaje editado con IA

Según los resultados difundidos, el 52% desaprueba fuertemente el desempeño de Trump como presidente. La evaluación negativa aparece además en varios de los asuntos incluidos en la medición.

Entre los votantes independientes, la diferencia en la intención de voto es más amplia. 57% afirma que apoyaría al candidato demócrata para el Congreso, frente al 34% que elegiría al republicano.

La economía y el costo de vida perjudicaron a Trump en la encuesta

El costo de vida aparece como uno de los principales puntos de descontento con la gestión presidencial. La encuesta registra una desaprobación del 71% frente a un 28% de aprobación sobre el manejo de este tema.

La economía también representa un punto de dificultad para el gobierno. Solo el 14% de los consultados considera que la situación económica está mejor que hace un año, mientras que la evaluación sobre la gestión presidencial en esta área permanece mayoritariamente negativa.

Según los resultados difundidos, 52% desaprueba fuertemente el desempeño de Trump como presidente Fotomontaje realizado con IA

Cuando se consulta qué partido genera mayor confianza para abordar distintos asuntos, los demócratas aparecen por delante en varios de los temas incluidos en la encuesta:

Atención médica: 60% frente al 36% para los republicanos

60% frente al 36% para los republicanos Inmigración: 52% frente al 45%

52% frente al 45% Costo de vida: 51% frente al 43%

51% frente al 43% Economía: 51% frente al 44%

La inteligencia artificial constituye una excepción dentro de los principales temas consultados. Allí, el Partido Republicano obtiene una ventaja estrecha, aunque una proporción importante de los encuestados no expresa una preferencia clara sobre qué espacio manejaría mejor este asunto.

Grupos y temas de la encuesta que preocupa a Trump antes de las elecciones

Los resultados muestran diferencias entre grupos de votantes. Además de la brecha entre independientes, el sondeo registra una ventaja demócrata entre quienes tienen ingresos inferiores a 50.000 dólares anuales, un grupo en el que el apoyo a los candidatos de ese partido alcanza 63%, frente al 31% para los republicanos.

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La evaluación de Trump también varía según el tema. La mayoría desaprueba su desempeño en áreas como economía, inmigración, aranceles y política exterior.

El estudio también consultó sobre los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial. Una mayoría se manifestó en contra de nuevas construcciones de este tipo, y entre las principales preocupaciones aparecen el consumo de agua y el impacto sobre las comunidades donde se instalan.

Las elecciones del 3 de noviembre definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, además de cargos estatales como las gobernaciones en 36 estados y numerosos escaños de las legislaturas estatales.