escuchar

Un hombre mexicano vivió momentos de tensión mientras estaba en un vuelo desde Houston, Texas, a Cancún, la ciudad de México conocida por sus paradisíacas playas. Cuando el avión llevaba poco tiempo de haber despegado, comenzó a salir fuego de uno de sus extremos. Todo quedó captado en video y el pasajero lo publicó en redes sociales como testimonio de su experiencia.

El usuario @ricgarciia compartió en su cuenta de TikTok todos los detalles, con la descripción: “Todo parecía un buen regreso a casa”. Según la página de seguimiento de vuelos Flightaware, la aeronave despegó a las 18.38 hs (hora local), pero duró sólo 20 minutos en el aire. De un momento a otro los pasajeros vieron llamas en una de las alas del vehículo aéreo y el miedo los inundó.

En las imágenes se ve que el embarque transcurre con normalidad y todos están preparados para trasladarse hasta territorio mexicano. No obstante, cuando el incendio empieza, algunos se muestran impresionados. “Oh Dios mío”, se escucha decir a alguien en el fondo. Mientras tanto, una de las alas del avión es consumida por el fuego y la tripulación emprende el camino de vuelta hacia el aeropuerto en Houston para aterrizar de emergencia.

Un avión se incendió en pleno vuelo de Houston a Cancún

Desde la perspectiva del tiktoker, a pesar de que el piloto tuvo una increíble actuación y no hubo ningún herido, el ambiente que se vivió al momento del incendio fue único. “Es verdad cuando dicen que toda tu vida pasa por tu mente en un segundo cuando estás en una situación de peligro... Gran maniobra del piloto, gracias por regresarnos a tierra”, detalló.

El clip causó gran furor entre los usuarios y hasta el momento acumula 3,5 millones de reproducciones. A la mayoría le pareció sorprendente cómo muchos pasajeros mantuvieron la calma ante las adversidades. Otros, por su parte, criticaron al tiktoker por asustarse.

En la opinión de algunos, no hay nada que temer cuando un avión tiene este tipo de accidentes: “Es cierto que genera miedo una situación así, pero en realidad no es tan grave, los aviones están diseñados para volar con un solo motor”; “No daría tanto miedo, se dañaron los motores, pero el avión puede planear y aterrizar”. En consecuencia, el tiktoker les dijo que “ojalá nunca les pase” porque es una sensación terrible, y otras personas apoyaron su comentario: “Yo por eso, aunque tarde un año, mejor me voy caminando”; “No me quiero imaginar mis gritos con esto en mi ventana”.

Esto es lo que el tiktoker veía desde su ventana @ricgarciia/TikTok

¿Qué hacer en caso de incendio en un avión?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) da una serie de consejos en su portal web para saber qué hacer en caso de una contingencia por fuego. Hay dos cosas que son prioritarias para evitar una tragedia: extinguir las llamas en la medida de lo posible y tratar de no respirar humo.

“Algunos aviones más grandes están equipados con equipo portátil de respiración para la tripulación, pero las pequeñas aeronaves privadas no. Cualquier prenda de vestir o pañuelo sostenido sobre la nariz y la boca ofrecerá protección contra las partículas de humo; si el pañuelo está húmedo, este también absorberá la mayoría de los gases”, señalan.