escuchar

A plena luz del día, un brutal asalto dejó a una mujer de 75 años tendida sobre la calle en California, Estados Unidos, luego de que unos hombres la vieron salir de un banco y usaron todas sus fuerzas para intentar arrebatarle el bolso donde tenía dinero en efectivo. Por fortuna, otras personas que pasaban en el lugar lograron auxiliarla.

“Esto es aterrador”, publicó el ex sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en su cuenta de X (ex Twitter) @AlexVilanueva33, al compartir el video del hecho. “¡Un robo en el estacionamiento del Bank of America en Azusa Ave en Hacienda Heights, interrumpido por buenos samaritanos!”, complementó.

Una mujer es arrastrada durante un brutal asalto en California

En las imágenes se ve a un hombre que jala insistentemente el bolso de una mujer mientras ella lo intenta sujetar con todas sus fuerzas. Después de arrastrarla por la calle durante varios metros, el sujeto finalmente logra huir mientras los testigos ayudan a la víctima.

La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que el robo ocurrió el lunes pasado, justo después de las 11.15 hs en el estacionamiento de un centro comercial de la localidad de Hacienda Heights, donde la mujer acababa de retirar dinero de un cajero automático. Los detectives sospechan que los mismos delincuentes están involucrados en una serie de asaltos en varias ciudades y condados del sur de California.

En esta ocasión, los sospechosos lograron huir y la División de Delitos Mayores abrió una investigación. Hasta el momento no se dio ninguna actualización sobre el estado de salud de la mujer, aunque en el video se ve cómo se levanta. “La señora mayor se había golpeado la cabeza, se le salieron los zapatos y tenía muchas raspaduras en el cuerpo”, contó una testigo al canal local de NBC.

El lugar donde ocurrió el robo es una zona abierta que facilitó el escape de los delincuentes Google Maps

Aumenta la delincuencia en California y piden tomar previsiones

“Las propiedades se pueden reemplazar, pero la vida de alguien es lo más importante para nosotros”, declaró el oficial de policía, Miguel Meza, a FOX 11. “Si te van a robar el vehículo, el bolso o cualquier cosa de valor, o te encuentras en una situación en la que alguien intenta quitarte algo, deje que se lo lleven. No queremos que sufra daños en su persona”.

Villanueva también criticó las políticas de las supervisoras del condado de Los Ángeles, Janice Hahn e Hilda Solís, a lo que respondieron en un comunicado que “la brutalidad y la crueldad del agresor que aparece en el video son espeluznantes”, pero hacen que “todo lo posible para poner a los responsables bajo custodia”. Explicaron también que “en la zona existen 44 cámaras de lectura de matrículas que serán clave en las indagatorias de la Oficina de Sheriff para resolver este crimen”.

Algunos residentes de la localidad hablaron con Telemundo para expresar su preocupación. “Es escandaloso ver el aumento de la violencia”, dijo Mel Fong. “Ha habido muchos robos y ahora no es seguro”, manifestó Rafael Contreras, otro vecino de la Hacienda Heights. Muchos más habitantes admitieron que considerarán cambios en sus rutinas para estar más alertas.

LA NACION