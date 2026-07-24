¿Adiós, Brandon Johnson? Hasta cuándo dura el mandato del alcalde de Chicago y su planes de reelección en 2027

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, volvió a referirse a la posibilidad de buscar la reelección y aseguró que anunciará su decisión “muy pronto”. La definición llega en medio de tensiones políticas dentro del City Council y mientras continúa al frente del gobierno de la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos.

Cuándo termina el mandato de Brandon Johnson como alcalde de Chicago

Según informó FOX 32 Chicago, Johnson realizó esas declaraciones durante una entrevista en la que respondió preguntas sobre seguridad pública, presupuesto, impuestos y su futuro político. El cargo tiene una duración de cuatro años, por lo que su mandato concluirá en mayo de 2027. Si finalmente confirma su candidatura, competirá en las próximas elecciones municipales con el objetivo de permanecer otros cuatro años al frente de la ciudad.

Aunque evitó confirmar una candidatura, explicó que tomará una decisión después de acompañar a su hijo a la universidad, durante la última semana de julio. Johnson asumió como alcalde de Chicago el 15 de mayo de 2023, tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones municipales frente a Paul Vallas.

Brandon Johnson anticipa cuándo decidirá si buscará la reelección en 2027

Durante la entrevista, el mandatario evitó oficializar una candidatura, aunque anticipó que la definición llegará en los próximos días. “En este momento estoy concentrado en construir comunidades seguras y asequibles. Voy a tomar una decisión muy pronto”. También explicó que espera mantener “una conversación más amplia” sobre su futuro político después de acompañar a su hijo a la universidad la próxima semana.

El cargo tiene una duración de cuatro años, por lo que su mandato concluirá en mayo de 2027 X Brandon Johnson

Homicidios en Chicago: el dato con el que Brandon Johnson defendió su gestión

El funcionario también respondió a las críticas sobre la seguridad pública y defendió su administración al asegurar que los homicidios disminuyeron durante su gestión. “El año pasado tuvimos la menor cantidad de homicidios en 60 años. Es un logro importante”, aseguró. No obstante, reconoció que cualquier episodio de violencia sigue siendo preocupante y sostuvo que la seguridad no depende únicamente del trabajo policial.

En ese sentido, destacó las inversiones realizadas en programas de empleo para jóvenes, viviendas asequibles e iniciativas comunitarias destinadas a prevenir la violencia. Consultado por la búsqueda del próximo superintendente del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés), luego del retiro de Larry Snelling, aseguró que busca una persona que comparta una visión amplia sobre la seguridad pública. “La policía por sí sola no va a salvar esta ciudad”, indicó.

El funcionario también respondió a las críticas sobre la seguridad pública y defendió su administración Archivo

Déficit de Chicago: el plan de Brandon Johnson sobre impuestos y despidos

Johnson también respondió preguntas sobre el déficit presupuestario que enfrenta Chicago. El político reiteró su intención de impulsar mayores impuestos medidas de recaudación progresiva que podrían incluir mayores impuestos a residentes de altos ingresos y grandes empresas. Asimismo, aseguró que trabajará para evitar despidos dentro de la administración municipal.

Además, reconoció que algunas iniciativas de su gestión no prosperaron, aunque defendió el rumbo de su administración. “¿Siempre hago todo bien? Por supuesto que no, pero aprendí que algo no tiene que ser perfecto para funcionar”, agregó. Por ahora, Johnson continuará al frente de la alcaldía mientras define si competirá por un segundo mandato en las elecciones municipales de 2027.