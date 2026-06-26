Chicago responde al desafío de Trump y firma una orden ejecutiva contra la violencia armada

Mientras el debate sobre la seguridad pública en Chicago volvió a escalar por los cuestionamientos del presidente Donald Trump, el alcalde Brandon Johnson anunció una nueva medida con la que busca reorganizar la estrategia de la ciudad para combatir la violencia armada. La decisión apunta a coordinar políticas de prevención, mejorar la respuesta de las distintas agencias municipales y sentar las bases para una estructura permanente dedicada exclusivamente a reducir este problema.

Brandon Johnson crea la OGVR para reducir la violencia armada en Chicago

Según informó la oficina del alcalde Brandon Johnson mediante un comunicado oficial, el mandatario firmó la orden ejecutiva 2026-3 para crear la Office of Gun Violence Reduction (OGVR), una nueva dependencia que funcionará dentro de la Oficina del Alcalde y tendrá la responsabilidad de coordinar los programas de prevención de la violencia, los servicios para víctimas y las inversiones destinadas a mejorar la seguridad comunitaria.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habla sobre la iniciativa Link Match

La medida también establece la conformación del Mayor’s Gun Violence Reduction Advisory Council, un consejo asesor que participará en el diseño de las políticas públicas, al mismo tiempo que fija los procedimientos necesarios para avanzar hacia la futura creación de un Departamento permanente de Reducción de la Violencia Armada.

De acuerdo con el comunicado, la nueva oficina será dirigida por el vicealcalde de Seguridad Comunitaria, quien asumirá además el cargo de director ejecutivo de Reducción de la Violencia Armada.

Entre sus principales responsabilidades estará el diseño e implementación de una Estrategia Quinquenal de Reducción de la Violencia Armada, con objetivos y acciones coordinadas para toda la ciudad.

Durante el anuncio, Brandon Johnson sostuvo que durante demasiado tiempo la ciudad no respondió a la magnitud del problema con el nivel de inversión ni con la urgencia necesaria. En ese contexto, afirmó que la nueva etapa estará basada en la innovación, la coordinación institucional y una inversión sostenida para fortalecer la seguridad comunitaria.

El alcalde remarcó además que, desde el inicio de su gestión, la prioridad fue reducir los niveles de violencia y romper los ciclos de trauma que afectan a numerosos barrios de Chicago. Según expresó, la nueva orden ejecutiva permitirá reunir todas las herramientas disponibles para salvar vidas y construir comunidades más seguras.

Qué hará la nueva oficina de Chicago para prevenir tiroteos y asistir a víctimas

El comunicado de la alcaldía señala que la OGVR tendrá la misión de consolidar y ampliar los programas que actualmente desarrolla la administración municipal mediante una coordinación más eficiente de los recursos económicos destinados a reducir la violencia armada.

El vicealcalde de Seguridad Comunitaria, Emmanuel Andre, asumirá también como director ejecutivo de la nueva dependencia

Entre las funciones que asumirá la nueva oficina se encuentran:

Coordinar los programas municipales de prevención de la violencia.

Administrar inversiones y subvenciones destinadas a iniciativas comunitarias.

Elaborar estrategias de largo plazo para abordar las causas estructurales de la violencia.

Coordinar el trabajo entre las distintas agencias y departamentos municipales.

Supervisar la implementación de una estrategia integral de cinco años.

Uno de los pilares será la creación de un Gabinete Interinstitucional para la Reducción de la Violencia Armada, que reunirá a diferentes organismos municipales con el objetivo de mejorar la coordinación entre las áreas involucradas en seguridad, prevención y asistencia.

El vicealcalde de Seguridad Comunitaria, Emmanuel Andre, explicó en el comunicado oficial que reunir bajo una misma estructura al personal que actualmente trabaja distribuido en distintas oficinas permitirá fortalecer la coordinación, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y aumentar el impacto de las políticas públicas.

También afirmó que eliminar la fragmentación administrativa facilitará el desarrollo de estrategias más inteligentes junto con los socios comunitarios para generar condiciones de seguridad sostenibles.

La reacción de Trump que reavivó el debate por la seguridad en Chicago

La decisión del alcalde llegó pocos días después de que Donald Trump volviera a instalar la situación de seguridad de Chicago en el centro del debate nacional.

El presidente reaccionó luego de una serie de tiroteos ocurridos durante el fin de semana del 19 al 21 de junio y cuestionó públicamente al gobernador JB Pritzker por no solicitar asistencia federal.

El descargo de JB Pritzker contra Trump

Trump afirmó que en Chicago se produjeron numerosos asesinatos y preguntó por qué el gobernador no pedía ayuda al gobierno federal para enfrentar la situación.

El mandatario también sostuvo que la estrategia aplicada por su administración en Washington D.C. podría replicarse en la ciudad más poblada de Illinois. Incluso aseguró que sería capaz de convertir a Chicago en una ciudad segura en un mes y que, en el plazo de un año, podría transformarse en una de las más seguras del país norteamericano.

Entre los hechos más graves se destacó un ataque ocurrido durante una celebración por Juneteenth en el barrio de Princeton Park, cuando dos personas dispararon desde una camioneta SUV contra una multitud. El episodio dejó al menos doce heridos.