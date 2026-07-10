Brandon Johnson, alcalde de Chicago: “En vez de enviar US$100 mil millones para financiar guerras, inviértalos en ciudades”

En una conferencia de prensa, Brandon Johnson, alcalde de Chicago, en Illinois, apuntó contra el presidente Donald Trump por su postura sobre el conflicto bélico en Irán y las recientes medidas tomadas. En su mensaje, le pidió que utilice los recursos gastados para su ofensiva en la construcción de viviendas asequibles y otros servicios en las ciudades de Estados Unidos.

El pedido de Brandon Johnson, alcalde de Chicago, para Trump

El alcalde brindó una conferencia de prensa en la que criticó la ofensiva bélica en Medio Oriente, e instó a Trump a “realizar el trabajo necesario” para reducir la violencia en todo el país. Según un mensaje compartido por su oficina, le pidió que deje de “desviar la atención de su fallida e ilegal guerra”.

El alcalde Brandon Johnson pidió al presidente Trump que invierta dinero en las ciudades en lugar de dirigir los recursos a la financiación del conflicto bélico en Irán Archivo

El comunicado citó las declaraciones de Johnson, con un llamado al presidente. “Le pido que invierta en la construcción de viviendas más asequibles en todo el país. Le pido que responda a las necesidades de las personas que no pueden costearse alimentos ni gasolina. Le pido que invierta en nuestras instituciones públicas”, expresó.

En esa línea, se refirió a las declaraciones previas de Trump sobre la seguridad en Chicago. “Si desea que la violencia disminuya en esta ciudad, lo reto a invertir en salud mental, empleo, educación, vivienda, atención médica, transporte y justicia ambiental”, indicó.

Luego, el alcalde cuestionó la utilización de recursos en el conflicto bélico. “En lugar de enviar 100 mil millones de dólares a financiar guerras ilegales, envíen el dinero a las ciudades de todo Estados Unidos, y les garantizo que la vida mejorará drásticamente”, remarcó.

Para concluir, se dirigió al mandatario republicano y exigió que “no envíen policía ni militarización” a las ciudades santuario. En su lugar, reclamó al gobierno federal que invierta “en las ciudades y en la gente trabajadora”.

El desafío del alcalde de Chicago a Donald Trump por la guerra

El contexto del reclamo del alcalde de Chicago a Trump

El pedido de financiación de Johnson surge en un contexto en el que, según su Oficina, más de 360 mil habitantes de Illinois están en riesgo de perder la asistencia alimentaria debido a los recortes implementados a nivel federal en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

El alcalde firmó en noviembre del año pasado una orden ejecutiva que autorizaba medidas de emergencia para agilizar la asignación de recursos municipales a la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria. En abril, invirtió más de US$300 mil para apoyar a 67 organizaciones comunitarias en su misión de ampliar la disponibilidad de alimento.

El alcalde de Chicago apuntó contra el gasto de Trump en la guerra mientras miles de personas están en riesgo de perder la asistencia alimentaria @ChicagosMayor

La Oficina del Alcalde también resaltó el Programa de Asistencia para la Compra de Viviendas Locales impulsado por la administración actual. La iniciativa está diseñada específicamente para apoyar a los residentes de Chicago que, de otro modo, no podrían acceder a la vivienda propia debido al aumento de los precios de la vivienda.

Para concluir, Johnson aseguró que reducir la violencia y garantizar una seguridad duradera en todas las comunidades de Chicago “sigue siendo la máxima prioridad”.

US$100 mil millones en guerras: los números citados por el alcalde Johnson

Para respaldar su afirmación, el alcalde citó en el comunicado un sitio que funciona como un rastreador del costo de la ofensiva en Medio Oriente. De acuerdo con este informe, durante 108 días, la guerra en Irán costó a los contribuyentes estadounidenses unos US$113.300 millones.

La plataforma está basada en la información proporcionada por el Pentágono al Congreso, que menciona US$11.300 millones para los primeros seis días, más US$1000 millones diarios en curso.

Además, informa que se desplegaron más de 300 aeronaves en servicio en la zona de operaciones, pertenecientes a 13 tipos diferentes de fuselaje. También exhibe otros datos, como la estimación de que las operaciones combinadas navales y aéreas cuestan alrededor de US$70 millones al día.

Luego de que Trump comunicara que el cese de fuego había terminado, el ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra Irán. Según afirmaron las autoridades, tenían como objetivo mantener abierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

“Estados Unidos exige responsabilidades a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital”, escribió en un mensaje en X el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom, por sus siglas en inglés).

Los ataques impactaron contra varias ciudades de la costa sur de Irán y dejaron algunas zonas sin electricidad. Según Reuters, Irán respondió con un segundo día de bombardeos contra Kuwait y Bahréin, en donde se ubican bases militares estadounidenses.