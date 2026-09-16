¿Adiós Pritzker? La sorpresiva movida de Trump en la carrera por la gobernación de Illinois sacude las elecciones 2026

El presidente Donald Trump se pronunció sobre las elecciones a gobernador en Illinois. El mandatario eligió a su candidato favorito en la contienda entre el demócrata JB Pritzker y el republicano Darren Bailey.

Qué dijo Trump sobre Pritzker y Darren Bailey

Antes de abordar su avión en Irlanda, Trump criticó al actual gobernador y calificó su gestión como un “desastre”. En su mensaje, calificó la administración de Pritzker como un “desastre” para el estado durante su contacto con la prensa.

Trump arremetió contra Pritzker y respaldó al republicano Bailey para las elecciones a gobernador en Illinois Archivo/AP

Además, Trump expresó su apoyo explícito al candidato republicano Darren Bailey. “Bueno, me gusta el candidato de Illinois, es un buen hombre. Ya le he dado mi apoyo: estoy totalmente a favor de Bailey”, dijo, según ABC 7 Chicago.

Por su parte, Pritzker utilizó el respaldo de Trump para cuestionar a su rival. El gobernador sostuvo que la figura de Trump representa una carga del pasado para la campaña del postulante republicano.

“Darren Bailey no quiere que pienses que es un seguidor incondicional de Donald Trump, pero lo es. Y no puede huir de su pasado, así que creo que eso lo perseguirá”, soltó el demócrata.

Qué dijo Darren Bailey tras el apoyo de Trump

Bailey es el candidato republicano a gobernador de Illinois y enfrentará a Pritzker en las elecciones generales del 3 de noviembre. Trump ya había respaldado a Bailey durante su campaña a gobernador de 2022.

El candidato republicano afirmó que múltiples llamadas telefónicas a altas horas de la noche lo despertaron para notificarle la noticia. A su vez, recalcó que la elección depende exclusivamente de los problemas locales del estado.

En 2021, Darren Bailey asumió como Senador Estatal por el Distrito 55 Instagram/@DarrenBaileyIL

En ese sentido, el republicano remarcó la necesidad de reparar los aspectos de la gestión estatal que, según él, sufrieron deterioros durante los ocho años de mandato de Pritzker.

Las propuestas y posturas de los candidatos sobre los distintos temas en Illinois

En materia de seguridad e inmigración, los dos contendientes mostraron visiones opuestas sobre la presencia de las fuerzas de control federal. Pritzker cuestionó los operativos de deportación e indicó que la población mantiene temor por las detenciones continuas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Bailey propuso concentrar el 100% de la aplicación de la ley migratoria en la persecución de delincuentes violentos. El candidato republicano enfatizó que las autoridades deben priorizar la captura de personas con antecedentes criminales graves en el territorio estatal.

Respecto a los centros de datos, Pritzker suspendió los créditos fiscales en mayo pasado para exigir una regulación energética mediante la Ley Power. El gobernador exigió a los legisladores la aprobación de esta norma durante las sesiones de noviembre o enero para proteger los recursos públicos.

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En contraste, Bailey pidió que las empresas construyan estas instalaciones de forma responsable y con el aval de las comunidades locales. El postulante republicano planteó que dichos centros tengan su propio suministro de energía sin alterar el abastecimiento de agua potable de los ciudadanos.