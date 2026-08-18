Pritzker vs. Trump por el calendario de vacunas infantiles: “Un papel irreflexivo”

El enfrentamiento entre el gobierno federal de EE.UU. e Illinois por las recomendaciones de vacunación infantil quedó expuesto después de que el estado confirmara que mantendrá sin modificaciones el calendario de inmunización para niños y adolescentes de 2026. La decisión se produce luego de una orden ejecutiva federal que busca introducir cambios en las directrices vigentes, medida que fue cuestionada públicamente por el gobernador JB Pritzker.

Orden de Trump sobre vacunas: por qué Illinois mantendrá el calendario infantil de la AAP

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés) ratificó que respaldará el calendario de vacunación infantil y adolescente de 2026 elaborado por la Academia Americana de Pediatría (AAP).

El gobernador de Illinois cuestionó duramente la iniciativa presidencial y afirmó en redes sociales que un documento imprudente no anula la evidencia médica User

La determinación estatal permanece vigente pese a la orden ejecutiva federal emitida en los últimos días, que pretende modificar algunas de las recomendaciones establecidas sobre inmunización.

La orden fue impulsada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien previamente destituyó al comité asesor de vacunas del CDC (17 miembros) e instaló reemplazos que emitieron recomendaciones más restrictivas, algunas de las cuales fueron frenadas por un juez federal.

Según informó el IDPH el martes 11 de agosto, la nueva disposición federal no modifica la posición de Illinois ni genera un cambio automático en las recomendaciones que el estado ofrece a las familias. El organismo sostuvo que los años de estudios disponibles respaldan la seguridad y eficacia de las vacunas incluidas en el calendario vigente y que estas permiten proteger a los niños frente a enfermedades graves que pueden prevenirse mediante la inmunización.

La postura de Illinois fue acompañada por una declaración de JB Pritzker, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar directamente la iniciativa presidencial. El gobernador afirmó: “Un papel irreflexivo no revierte décadas de investigación y evidencia científica sobre la protección de los niños”.

JB Pritzker rechaza los cambios de Trump y respalda el calendario de vacunas en Illinois

El respaldo estatal al calendario de vacunas no se limita a una declaración política del gobernador. El director del IDPH, el Dr. Sameer Vohra, confirmó que la institución mantiene formalmente su recomendación y que esta cuenta con el respaldo unánime del Comité Asesor de Inmunización de Illinois.

Vohra aseguró que el organismo aún proporcionará acceso confiable a las vacunas y orientación basada en la evidencia científica más actualizada. El funcionario señaló que la posición del IDPH respecto del calendario de vacunación infantil 2026 de la Academia Americana de Pediatría continúa vigente pese a la reciente orden presidencial.

Illinois Ratificó Su Calendario De Vacunación

Además, el IDPH cuestionó determinados cambios planteados por la orden ejecutiva federal y señaló que algunas de sus disposiciones no cuentan, según el organismo, con respaldo científico suficiente.

Una de las principales objeciones está relacionada con la vacuna triple vírica, conocida como MMR. Vohra cuestionó la propuesta de dividirla en vacunas administradas por separado. Según el departamento estatal, esa modificación no está respaldada por evidencia científica.

El director del organismo también advirtió sobre las consecuencias prácticas que tendría exigir que determinadas dosis fueran distribuidas en distintas visitas médicas. Para las familias, explicó, eso implicaría concurrir a más citas con profesionales de la salud, lo que supondría una mayor inversión de tiempo y dinero sin que exista un beneficio sanitario demostrado que justifique esa carga adicional.

Vacunas en Illinois 2026: qué calendario infantil seguirá el IDPH y qué medidas siguen vigentes

La posición de las autoridades estatales se apoya en una decisión que el IDPH ya había tomado a comienzos de 2026. En febrero, el departamento adoptó el calendario de vacunación infantil y adolescente correspondiente a este año, elaborado por la Academia Americana de Pediatría.

Según la información difundida por el IDPH, la estrategia de Illinois contempla varias acciones destinadas tanto a sostener las recomendaciones científicas como a facilitar que las familias puedan acceder a las vacunas.

Entre ellas se encuentran el respaldo a los departamentos de salud locales para las tareas de concientización y educación, la implementación de clínicas móviles y la provisión directa de determinadas vacunas a los organismos sanitarios locales.

El departamento también encabeza la Iniciativa Estatal para el Acceso a las Vacunas y mantiene una colaboración con distintos organismos estatales con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en Illinois.

Así será el calendario de vacunas firmado por el gobernador JB Pritzker Fotomontaje realizado con IA (Foto: X @JBPritzker)

Otro de los puntos centrales de la política estatal surgió de una legislación firmada por Pritzker en diciembre de 2025. La Ley Pública 104-0439 amplió las facultades del IDPH para elaborar y publicar orientaciones sobre vacunas basadas en evidencia científica.

Además, estableció que las aseguradoras reguladas por el estado deben cubrir las vacunas recomendadas por el organismo y amplió las posibilidades de que los niños reciban inmunizaciones en farmacias.

La estructura de asesoramiento también fue reforzada. Durante 2025, el IDPH incorporó nuevos especialistas a su Comité Asesor de Inmunización de Illinois, con el objetivo de ampliar la evaluación de la evidencia disponible y formular recomendaciones al departamento.

El comité tiene previsto volver a reunirse en septiembre. En esa instancia se espera que analice recomendaciones vinculadas con la temporada respiratoria de otoño boreal.