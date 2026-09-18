Buenas noticias para inquilinos de Chicago por una ordenanza impulsada por Brandon Johnson, aunque con menos beneficios de los esperados

Una comisión del Concejo de Chicago aprobó por 12 votos contra 9 una versión reducida de la ordenanza del alcalde Brandon Johnson para proteger a inquilinos. El proyecto pasará al pleno el 23 de septiembre, donde debe ser aprobada por mayoría.

La ordenanza de inquilinos de Chicago avanza con registro y asistencia

La propuesta del alcalde Johnson crea una carta de derechos, un registro de propietarios y una Oficina de Servicios de Vivienda de Alquiler dentro del Departamento de Vivienda.

La nueva unidad tendría 28 empleados y se financiaría, en parte, con una tarifa de 20 dólares por unidad para la mayoría de los propietarios.

Según WTTW, Johnson retiró dos piezas centrales de su propuesta para conseguir apoyo:

La exigencia de causa justa para no renovar o desalojar

Una compensación de hasta 10 meses de alquiler para inquilinos obligados a mudarse por un aumento considerado desmedido.

En la aplicación, ahora también quedarían exentos ciertos edificios de menos de seis unidades ocupados por su dueño.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, impulsor de la propuesta (Archivo) @ChicagosMayor

La propuesta para inquilinos impulsada por el alcalde Brandon Johnson conserva:

Registro de propietarios de viviendas de alquiler

Oficina municipal para investigar infracciones y orientar a inquilinos

Conversión en permanente del programa de ayuda legal para personas que enfrentan desalojos

Oportunidad para que propietarios corrijan infracciones antes de recibir determinadas multas

El alcalde calificó el voto como “un paso trascendental” y sostuvo que los inquilinos llevan 40 años esperando alivio. Sus críticos afirman que los nuevos costos podrían trasladarse a las rentas. Además, una comisión distinta analiza una propuesta rival respaldada por grupos de propietarios, por lo que el texto final todavía puede cambiar.

La discusión ocurre en una ciudad con unos 622.000 inquilinos y donde el 40% destina más de un tercio de sus ingresos netos al alquiler, según cifras municipales citadas por WTTW. El alquiler promedio alcanzó 1956 dólares mensuales a fines de 2025, un 9,5% más que en 2023, de acuerdo con CoStar.

Para hogares latinos en barrios con presión inmobiliaria, la utilidad de la medida dependerá de la aprobación final y de la capacidad de la oficina para atender reclamos en varios idiomas. Por ahora no hay una nueva obligación vigente: el Concejo debe votar y luego comenzar una implementación que la alcaldía estima en tres años.

El programa municipal de asistencia legal que la ordenanza volvería permanente generó, según funcionarios, 13,6 millones de dólares en beneficios desde 2022 con un costo de 4 millones.

La cifra ofrece un argumento a favor de la intervención, aunque no sustituye una evaluación independiente sobre cuántos desalojos evitó ni cómo se distribuyó la ayuda entre barrios y comunidades.

El Concejo Municipal de Chicago revisará la ordenanza propuesta del alcalde Brandon Johnson el 23 de septiembre (archivo) Imagen Compuesta

Qué falta ahora

Para que la ordenanza sea efectiva, primero debe llegar a votación en el pleno del Concejo Municipal de Chicago el 23 de septiembre, un paso que aún podría ser bloqueado por dos concejales mediante una maniobra procedimental. Después, necesitaría obtener la mayoría de votos de los ediles y completar el trámite formal con la firma o la acción correspondiente del alcalde Brandon Johnson.

Finalmente, la ciudad tendría que implementar la medida mediante la creación y dotación de personal de la nueva oficina de servicios de vivienda de alquiler, la puesta en marcha del registro de propietarios, el cobro de las tarifas previstas y la definición de los mecanismos para que inquilinos y propietarios cumplan y hagan valer las nuevas reglas.

Lo que hay que saber

¿Qué avanza en Chicago con la ordenanza de inquilinos del alcalde Brandon Johnson? Una comisión del Concejo de Chicago approved una versión reducida de la ordenanza. Esta crea una carta de derechos, un registro de propietarios y una Oficina de Servicios de Vivienda de Alquiler.

Una comisión del Concejo de Chicago approved una versión reducida de la ordenanza. Esta crea una carta de derechos, un registro de propietarios y una Oficina de Servicios de Vivienda de Alquiler. ¿Cuándo se votará la ordenanza de inquilinos en el pleno del Concejo Municipal? La propuesta pasará al pleno del Concejo Municipal de Chicago el 23 de septiembre para su votación. Posteriormente, necesitará la mayoría de votos de los ediles y la firma del alcalde.

La propuesta pasará al pleno del Concejo Municipal de Chicago el 23 de septiembre para su votación. Posteriormente, necesitará la mayoría de votos de los ediles y la firma del alcalde. ¿Qué elementos clave mantiene la propuesta de Brandon Johnson para inquilinos? La propuesta conserva el registro de propietarios, una oficina municipal para investigar infracciones y orientar a inquilinos, y la conversión permanente del programa de ayuda legal. Permite corregir infracciones antes de multas.

La propuesta conserva el registro de propietarios, una oficina municipal para investigar infracciones y orientar a inquilinos, y la conversión permanente del programa de ayuda legal. Permite corregir infracciones antes de multas. ¿Qué piezas centrales fueron retiradas de la ordenanza original de inquilinos? Johnson retiró la exigencia de causa justa para no renovar o desalojar, y una compensación de hasta 10 meses de alquiler para inquilinos obligados a mudarse por aumentos desmedidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.