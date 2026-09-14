Elecciones en Chicago 2027: Brandon Johnson confirma que irá por la reelección con al menos 12 rivales

Brandon Johnson oficializó su intención de continuar al frente de Chicago mediante un video de campaña y un acto realizado en el DuSable Black History Museum. El alcalde presentó los resultados de su administración como argumento para permanecer otros cuatro años en el cargo.

Brandon Johnson confirma su candidatura para las elecciones de Chicago 2027

El alcalde confirmó oficialmente su candidatura para la reelección en las elecciones municipales de 2027. “Hace cuatro años, prometimos construir la ciudad más segura y asequible de América invirtiendo en las personas. Juntos hemos avanzado en la entrega de un Chicago mejor, más fuerte y más seguro, y nuestro trabajo no ha terminado”, dijo en su cuenta de X.

Brandon Johnson confirma su candidatura para la reelección a la alcaldía de Chicago X @Brandon4Chicago

Durante el mitin del domingo 13 de septiembre, Johnson señaló que en su gestión, que comenzó en 2023, logró una drástica disminución de los homicidios y los tiroteos. Además, el alcalde remarcó su postura en contra de las políticas de la administración de Donald Trump.

“No pudo doblegarnos. Seguimos en pie y somos más fuertes que nunca”, dijo, según lo retomado por ABC 7. “Nunca he olvidado quién me envió aquí, y nunca he olvidado a quién pertenece la ciudad. Pertenece al pueblo de Chicago. Nuestro trabajo no ha terminado. Apenas estamos comenzando”, aseguró.

La campaña de Johnson comenzó con un video publicado en sus redes sociales, en el que destacó los logros de su mandato. Según Johnson, su administración está encaminada a entregar unas 10.000 unidades de vivienda asequible durante su primer mandato, mediante distintos programas de construcción, rehabilitación y preservación.

“Mi trabajo como alcalde durante los próximos cuatro años es asegurarme de que tu vida sea más asequible”, dijo en el video de campaña. “Vamos a ser la gran ciudad más segura y asequible de EE.UU. invirtiendo en la gente trabajadora”, agregó.

La campaña de reelección de Brandon Johnson

Elecciones de Chicago 2027: quiénes son los rivales de Johnson

De acuerdo con CBS News, el escenario electoral ya incluye al menos una docena de nombres entre candidatos y aspirantes declarados. Entre ellos figuran:

Alexi Giannoulias , secretario de Estado de Illinois y ex tesorero estatal, considerado uno de los rivales financieros más fuertes.

, secretario de Estado de Illinois y ex tesorero estatal, considerado uno de los rivales financieros más fuertes. Susana Mendoza , contralora del Estado de Illinois y ex escribana municipal de Chicago.

, contralora del Estado de Illinois y ex escribana municipal de Chicago. Mike Quigley , congresista estadounidense en funciones en representación del 5.º distrito de Illinois.

, congresista estadounidense en funciones en representación del 5.º distrito de Illinois. George Cardenas , comisionado de la Junta de Revisión del Condado de Cook y ex concejal de la ciudad.

, comisionado de la Junta de Revisión del Condado de Cook y ex concejal de la ciudad. Matt Brewer , socio legal, ex CEO y expresidente de la junta directiva de la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés).

, socio legal, ex CEO y expresidente de la junta directiva de la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA, por sus siglas en inglés). Willie Wilson , empresario multimillonario que emprende su cuarta candidatura a la alcaldía.

, empresario multimillonario que emprende su cuarta candidatura a la alcaldía. Joe Holberg , empresario, exprofesor de matemáticas y fundador de la firma financiera Spring.

, empresario, exprofesor de matemáticas y fundador de la firma financiera Spring. Lisa Nee , cardióloga intervencionista.

, cardióloga intervencionista. John Kelly , empresario y cofundador de Sentinel Security.

, empresario y cofundador de Sentinel Security. Zoe Ma , desarrolladora inmobiliaria progresista enfocada en programas de ingreso garantizado y reducción de la pobreza infantil.

, desarrolladora inmobiliaria progresista enfocada en programas de ingreso garantizado y reducción de la pobreza infantil. Danielle Carter-Walters , cofundadora del grupo conservador Chicago Flips Red.

, cofundadora del grupo conservador Chicago Flips Red. Toni Brooks, veterana de la Guardia Nacional del Ejército y defensora comunitaria.

Seguridad, vivienda e inmigración: las propuestas de Brandon Johnson para Chicago

En su sitio web oficial, Johnson destacó una mejora en la resolución de asesinatos y una reducción del 50% en los robos de vehículos. La administración atribuyó parte de estos resultados a programas de intervención comunitaria de la violencia y al empleo juvenil.

Entre las políticas que busca exhibir durante la campaña también figuró la expansión del programa CARE, que responde a determinadas crisis de salud mental mediante profesionales sanitarios.

Además, el gobierno municipal reabrió clínicas de salud mental y Chicago y el condado de Cook registraron una reducción del 37% en las muertes relacionadas con opioides entre 2023 y 2024.

En materia de vivienda, Johnson destacó la aprobación de un bono para Vivienda y Desarrollo Económico (HED, por sus siglas en inglés) de US$1250 millones para proyectos de vivienda y desarrollo económico.

Por otra parte, en materia tributaria, el alcalde defendió un esquema dirigido a corporaciones, sectores de mayores ingresos y determinadas compañías tecnológicas.

Entre las medidas mencionadas se encuentra el impuesto SMART aplicado a redes sociales. Johnson sostuvo que su administración evitó trasladar esos aumentos a los gravámenes sobre la propiedad de las familias trabajadoras.

La inmigración ocupa otro lugar en su plataforma. El alcalde planteó mantener la ordenanza de ciudad santuario, conocida como Welcoming City, y las zonas donde se restringe la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). También reivindicó las acciones legales impulsadas desde la ciudad contra las políticas federales.

Elecciones de Chicago 2027: cuándo serán la primera vuelta y el balotaje

El calendario electoral establece que las peticiones de nominación deberán presentarse ante la Junta Electoral de Chicago antes del 26 de octubre. Después, los votantes definirán al próximo alcalde.

La primera votación será el 23 de febrero de 2027. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, Chicago tendrá una segunda vuelta el 6 de abril de ese mismo año.