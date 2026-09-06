Buenas noticias para las familias en Chicago: más de 28.000 estudiantes tendrán internet gratis en sus casas

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció la extensión oficial del programa Chicago Connected, lo que garantizará que más de 28.000 estudiantes de las Escuelas Públicas de la ciudad (CPS, por sus siglas en inglés) tengan acceso a internet de alta velocidad gratuito en sus hogares durante este año. Para esta etapa, el gobierno destinará 2 millones de dólares, en tanto los principales beneficiarios serán familias económicamente desfavorecidas.

Chicago Connected: el anuncio de Brandon Johnson para más de 28.000 estudiantes

Johnson confirmó la expansión de la iniciativa que comenzó en 2020 como respuesta a la pandemia de Covid-19 y la necesidad del aprendizaje remoto. Según las autoridades, el programa permitió que más de 60.000 alumnos obtuvieran una conexión confiable para realizar sus tareas escolares y acceder a recursos educativos en línea desde su lanzamiento.

El alcalde Brandon Johnson anunció la expansión del programa que beneficiará a 28.000 estudiantes de Chicago @ChicagosMayor

“Todo estudiante merece una oportunidad igual para aprender y tener éxito en el aula, y el acceso a internet no debería ser un obstáculo”, expresó el alcalde durante el anuncio a través de una publicación en X.

“Seguimos comprometidos con aprovechar al máximo cada dólar público protegiendo los servicios de los que dependen los residentes de Chicago y reduciendo los costos para nuestra comunidad”, agregó.

Según el mensaje, la extensión del programa fue posible gracias a la migración de los servicios de TI a la nube y la implementación de otras medidas de ahorro por parte del Departamento de Tecnología e Innovación de la ciudad.

Estos ahorros permitieron que CPS y la ciudad asumieran directamente el financiamiento del programa, que anteriormente también dependía de aportes y asociaciones externas.

Internet gratis en Chicago: cómo beneficia Chicago Connected a las familias

La Oficina del Alcalde señaló que la medida garantizará que más de 28.000 estudiantes de las CPS tengan internet de alta velocidad gratuito en sus hogares este año para completar sus tareas escolares y acceder a recursos educativos en línea. Cuando se lanzó el programa en 2020, datos del censo estimaban que unos 100 mil estudiantes de Chicago carecían de acceso a internet de alta velocidad.

El impacto se concentra en las poblaciones con mayor necesidad. De acuerdo con los datos del gobierno local, cerca del 93% de las familias beneficiadas están clasificadas como económicamente desfavorecidas.

“Esa desventaja económica no desapareció con la pandemia, sino que la pandemia puso al descubierto lo que muchos de nosotros siempre hemos sabido: que el mundo está aislado de las familias que históricamente han sido excluidas”, declaró Johnson en diálogo con Chicago Sun-Times.

La importancia de las escuelas de Chicago, según el alcalde Brandon Johnson

De acuerdo con el sitio web oficial del programa, tres de cada cuatro familias declararon tener un ingreso familiar anual inferior a US$35.000.

Además, casi la totalidad de las 20 zonas comunitarias que registraron las mayores mejoras en sus tasas de conectividad se ubican en los sectores del sur y el oeste de Chicago.

Las familias reportaron que el acceso a internet de banda ancha beneficia su vida diaria más allá de lo estrictamente escolar, ya que facilita la comunicación por correo electrónico y la búsqueda de información esencial en la web.

“En realidad, se convierte en un mecanismo de seguridad que les permite saber dónde están sus seres queridos. Creo que a veces la gente da por sentado este tipo de cosas”, apuntó Johnson al respecto.

Chicago Connected: quiénes mantienen el internet gratis y cómo funciona

El portal de Chicago Connected indica que la aplicación no funciona como en otros programas de asistencia. En este caso, las Escuelas Públicas de Chicago se comunicarán con los hogares que ya participan en el programa y están incluidos en la extensión.

Los avisas llegarán mediante correo postal, correo electrónico, llamadas automáticas y mensajes de texto. Como parte del proceso, cada director de una escuela de CPS recibirá una lista con los estudiantes alcanzados.

Los hogares participantes que cuenten con conexión a internet por cable en Chicago recibirán velocidades de descarga de 50 Mbps y de subida de al menos 5 Mbps Magnific

Las autoridades remarcaron que las deudas pendientes no impiden que las familias participantes continúen en el programa. Los proveedores de servicios de internet no realizarán gestiones de cobro para los hogares inscriptos. Sin embargo, se pueden ofrecer planes de pago para ayudarlos a saldar sus deudas.

Los hogares participantes que cuenten con conexión a internet por cable recibirán velocidades de descarga de 50 Mbps y de subida de al menos 5 Mbps. Esta cantidad es necesaria para garantizar la calidad de la transmisión de vídeo y las videoconferencias mediante múltiples dispositivos.