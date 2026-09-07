Calor en Chicago: qué es el “sudor del maíz”, el fenómeno que puede llevar la sensación térmica cerca de 110°F

El comienzo del otoño boreal meteorológico llegó acompañado por temperaturas elevadas en el área de Chicago. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó valores próximos a los 90°F (32°C) en sectores del norte de Illinois, que podrían incrementarse debido a la presencia del fenómeno llamado “sudor del maíz”.

Qué es el “sudor del maíz” y cómo funciona

El índice de calor, que combina la temperatura del aire con la humedad para estimar cómo se siente el ambiente, podría alcanzar los 104°F (40°C) este viernes .

. En algunos sectores, según las alertas del NWS, las condiciones podrían acercarse a los 110°F (43°C).

Las condiciones de calor y humedad continuarán durante la noche, especialmente cerca y al sur de la I-80 NWS

“Esta ola de calor es algo inusual y un evento significativo y potencialmente peligroso para finales de temporada”, aseguró Ashish Sharma, líder de clima y sostenibilidad urbana en el Discovery Partners Institute de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, a Chicago Sun Times. “La temperatura máxima normal en Chicago durante este período es de alrededor de 80°F (26,6°C)”, aseguró.

Uno de los elementos que contribuye a la humedad en esta región es conocido como “sudor del maíz” o corn sweat. El término describe la evapotranspiración de los cultivos: las plantas absorben agua del suelo y posteriormente liberan vapor hacia la atmósfera mediante pequeños poros ubicados en sus hojas.

“Cuando el aire contiene mucha humedad, el sudor no puede evaporarse con la misma eficacia, y la evaporación es el principal mecanismo de enfriamiento del cuerpo”, explicó Sharma.

“Por eso, una temperatura del aire de alrededor de 90°F (32°C) puede producir un índice de calor cercano a los 105°F (40,5°C) y, en algunas zonas, a los 110°F (43°C)”, señaló.

De acuerdo con Fox Chicago, Illinois forma parte del denominado Cinturón del Maíz y cuenta con alrededor de 11 millones de acres (4 millones de hectáreas) sembrados con este cultivo cada año.

Durante el período de mayor crecimiento, un acre puede liberar entre 3000 y 5000 galones de agua (aproximadamente entre 28.000 y 46.800 litros por hectárea) por día.

En todo Illinois, los cultivos maduros pueden transferir más de 35.000 millones de galones de agua a la atmósfera por día, según NBC Chicago.

La evapotranspiración alcanza habitualmente sus niveles más altos entre mediados de julio y finales de agosto, pero sus efectos sobre la humedad pueden prolongarse durante episodios de calor ocurridos a comienzos de septiembre.

¿Es inusual una ola de calor en septiembre en Chicago?

Aunque las condiciones previstas representaron un episodio relevante para el comienzo de septiembre, los registros históricos mostraron que el calor durante este mes no es excepcional.

El NWS indicó en un análisis de 2015 que, desde 1980, septiembre suele registrar aproximadamente tres jornadas con temperaturas máximas de al menos 90°F (32°C), aunque no ocurre todos los años.

La combinación de calor y humedad es el principal factor que puede incrementar el riesgo para la salud. Las personas mayores, los niños y quienes permanecen durante períodos prolongados al aire libre requieren especial atención durante los momentos de mayor índice.

Tras un sábado húmedo, los niveles de humedad disminuirán el domingo y el Día del Trabajo NWS

Los expertos del NWS también recomiendan no dejar personas, niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados. La temperatura interior de un auto puede aumentar rápidamente incluso cuando el vehículo permanece a la sombra o tiene las ventanas parcialmente abiertas.

“Probablemente los habitantes de Chicago estén sufriendo de fatiga por el calor”, dijo Sharma. “Muchos de nosotros estamos cansados ​​mental y físicamente de ello”, aseguró.