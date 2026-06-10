Cambian las licencias de conducir: quiénes deben renovar en persona desde el 1° de julio

Illinois aplicará modificaciones significativas en las reglas de renovación de licencias de conducir a partir del 1° de julio. La medida impactará principalmente en adultos mayores: quienes tengan 79 años o más deberán renovar en persona, mientras que el examen práctico obligatorio por edad pasará a exigirse desde los 87 años.

En qué consiste la nueva ley en Illinois sobre renovaciones de la licencia de conducir

El Proyecto de Ley 1226 de la Cámara de Representantes establecerá nuevas pautas para la licencia de conducir desde el próximo mes. La reforma legal afecta principalmente a los conductores de la tercera edad, quienes deberán ajustarse a los requisitos actualizados.

Los conductores de 79 años o más aún tendrían que visitar una instalación del DMV si necesitan renovar su licencia de conducir Freepik

La ley estipula que los residentes de Illinois con 79 años o más deberán renovar sus credenciales con una visita presencial a las oficinas de la Secretaría de Estado. Asimismo, la normativa eleva la edad del examen práctico obligatorio de 79 a 87 años, eliminando ese requisito para conductores de entre 79 y 86 años con historial de manejo sin infracciones.

Esta última condición del examen práctico también se aplicará a los residentes de 75 años o más que busquen obtener o renovar una licencia de conducir comercial. La legislación permite que familiares soliciten una revisión estatal si advierten problemas médicos o cognitivos que puedan afectar la capacidad de manejo de un conductor.

Documentos necesarios para solicitar una licencia de conducir en Illinois

Para adquirir la licencia de conducir en Illinois, todo solicitante debe acudir en persona a una oficina, presentar la documentación requerida para la verificación de identidad, tomarse la fotografía oficial y efectuar el pago de la tarifa correspondiente a la categoría del documento.

Los aspirantes deben superar de manera obligatoria pruebas que varían según los antecedentes del conductor, tales como un examen de la vista, evaluaciones escritas sobre el reglamento de tránsito y la prueba de manejo en la vía pública.

La renovación de la licencia de conducir de Illinois se puede conseguir de forma digital, presencial o por correo postal Facebook Illinois Secretary of State

Al concluir los requisitos, el centro emite una credencial provisional en papel de alta seguridad con una validez máxima de 90 días, la cual sirve como identificación y permiso legal de tránsito.

La oficina central de la Secretaría de Estado realiza los controles de seguridad e identidad antes del despacho del documento definitivo. La tarjeta plástica permanente se envía por correo postal estadounidense directamente al domicilio registrado en un plazo estimado de 15 días hábiles.

Otras reformas legales que entran en vigor el 1° de julio

Otras legislaciones también entrarán en vigor desde julio en Illinois. Según Telemundo Chicago, una de ellas es la implementación oficial del formato de identificación móvil (Mobile ID).

Se trata de una alternativa digital que permite a los usuarios portar una versión fiel de su documento en dispositivos portátiles para procesos de verificación sin contacto físico.

De igual forma, entran en vigor los programas de exención de pago de aranceles para la obtención de identificaciones estatales destinados a personas sin hogar y a jóvenes bajo el cuidado del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés).