Micrófono oculto en el examen de conducir: hasta 12 meses sin licencia por la ley de Illinois en 2026

En 2026 entraron en vigor varios cambios que regulan las trampas en el examen para obtener la licencia de conducir en Illinois. Uno de los amaños que podría llevar a los solicitantes a perder el permiso por un año implica el uso de micrófonos ocultos o un teléfono celular para obtener las respuestas correctas. Con las nuevas reglamentaciones, la agencia pretende ejercer un control más seguro sobre los peticionarios que toman las pruebas.

La trampa que impide obtener la licencia hasta por un año

La Ley HB 2983, que entró en vigor a principios de año, busca adaptar los procesos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a la tecnología actual y combatir los fraudes en las pruebas de conducir. Las normas introducidas en el texto legislativo abordan dos grandes aspectos de los exámenes.

La nueva regla que castiga con un año de suspensión de la licencia a quienes usen micrófonos ocultos

La medida se concentra en las siguientes estrategias:

Exámenes en línea : se permite a la Secretaría de Estado administrar exámenes escritos de forma remota a través de internet, además de las instalaciones físicas.

: se permite a la Secretaría de Estado administrar exámenes escritos de forma remota a través de internet, además de las instalaciones físicas. Sanciones por fraude: se penalizan los fraudes como el uso de un micrófono oculto en la prueba con la intención de que otra persona responda las preguntas por él.

En el caso de la utilización de un micrófono oculto o un teléfono celular para obtener las respuestas correctas, las penalidades son claras.

Según el DMV, cuando una persona comete esta falta, podría ser penalizada y perder su derecho a obtener un permiso de conducir en Illinois por hasta 12 meses.

En ese sentido, si se sorprende a una persona mientras hace trampa, no podrá volver a rendir la prueba hasta que pasen 30 días.

Cómo tramitar una licencia de conducir en Illinois

Para solicitar una licencia de conducir en el Estado de la Pradera, según el sitio web del secretario de estado Alexi Giannoulias, las personas deben realizar los siguientes pasos:

Visitar una oficina del DMV con los documentos de identificación requeridos y tomarse una foto.

del DMV con los documentos de identificación requeridos y tomarse una foto. Entregar todos los registros válidos de otros estados, tarjetas de identificación estatales, permisos de instrucción y comerciales.

de otros estados, tarjetas de identificación estatales, permisos de instrucción y comerciales. Pagar la tarifa correspondiente.

la tarifa correspondiente. Aprobar cualquier examen requerido (examen de la vista, escrito y de conducción).

Para realizar el proceso, los peticionarios deben tener por lo menos 18 años (los conductores que tengan 16 y 17 años deberán contar con el consentimiento de un padre o tutor).

Si las autoridades sorprenden a una persona mientras hace trampa con un celular en un examen de conducir, no podrá volver a presentarse en 30 días Freepik

Cuando haya completado los requisitos necesarios, se le expedirá un permiso de conducir temporal y seguro a la persona que será válido durante 90 días.

Este documento servirá como registro y como prueba de identificación hasta que reciba su tarjeta permanente por correo en un plazo de 15 días hábiles.

Además, los residentes pueden llevar una versión digital opcional y segura de su permiso de conducir o documento de identidad estatal en Mobile ID.

Los detalles de la ley que impacta en el examen de conducir

Al margen de los cambios en las penalizaciones por hacer trampa en las pruebas para obtener la licencia, la ley también apunta a mejorar la seguridad de quienes comparten la vía con vehículos motorizados.

Para este fin, exige que el conductor de un vehículo cambie de carril antes de rebasar a un ciclista. También otorga mayor prioridad a las personas que se transportan en bicicleta cuando hay un semáforo específico para ellas.

La ley que impacta en los exámenes para obtener la licencia de conducir también aborda otras prácticas al manejar Freepik

En cuanto a los procedimientos internos y requisitos técnicos, la legislación permite a los conductores de autobuses escolares estar exentos del examen escrito si ya poseen una licencia válida (o vencida hace menos de 30 días) de otro estado con los endosos correspondientes.

Por otro lado, la Ley HB 2983 extiende el período de las licencias comerciales restringidas para industrias de servicios agrícolas a 210 días en cualquier período de 12 meses. Antes, el lapso era de 180 días.