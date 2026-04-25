En Illinois: cómo tramitar la licencia de conducir para migrantes indocumentados en 2026

Quienes puedan comprobar residencia en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir, incluso si no tienen estatus legal en Estados Unidos. Este es el paso a paso, los requisitos y las limitaciones de este documento en 2026.

Requisitos para tramitar una licencia de conducir en Illinois como indocumentado

Desde 2024, Illinois sustituyó el permiso temporal para visitantes (TVDL) por una licencia estándar con la leyenda “Federal Limits Apply”, que permite conducir legalmente, pero no funciona como identificación federal ni reemplaza la Real ID.

Los migrantes en Illinois pueden solicitar una licencia de conducir si cumplen con ciertos requisitos Archivo

Con base en la Ley HB 3882, el estado de Illinois ahora permite a personas sin estatus legal solicitar una licencia de conducir estándar sin necesidad de presentar número de Seguro Social.

Estos son los requisitos para tramitar el permiso, de acuerdo con Illinois Legal Aid Online:

Demostrar residencia en el estado por un periodo de al menos 12 meses .

. Presentar un pasaporte o tarjeta de identidad consular válida.

o tarjeta de identidad consular válida. Realizar el pago correspondiente. La expedición de primera vez tiene un costo de US$30, la renovación cuesta $5.

La expedición de primera vez tiene un costo de US$30, la renovación cuesta $5. Realizar un examen de la vista y pruebas escritas.

Si el solicitante tiene entre 18 y 20 años de edad debe completar un curso de educación y formación de conductores.

Para obtener la licencia se deberá superar algunas pruebas Freepik

De cumplir con lo anterior podrá solicitar una cita en alguna de las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados, (DMV, por sus siglas en inglés).

Cuando se presente deberá llevar todos los documentos mencionados, llenar la solicitud de licencia y firmar una declaración de que no cumple con los requisitos para obtener un número de Seguro Social.

Cabe señalar que la licencia de conducir estándar tiene una validez de cuatro años y está destinada únicamente para uso particular, por lo que no aplica para permisos de clase comercial.

Limitaciones de la licencia de conducir estándar de Illinois

A pesar de que en Illinois los migrantes indocumentados tienen la oportunidad de tramitar una licencia de conducir, es importante hacer algunas aclaraciones.

Este tipo de documento no otorga estatus legal, únicamente autoriza al titular a operar un vehículo dentro del estado. Esto quiere decir que no protege al conductor de ser detenido por agentes migratorios en caso de que tenga un estatus irregular.

Es indispensable contar con un permiso para manejar en el estado

Una licencia estandar tampoco es un permiso de trabajo, ni cumple con la ley Real ID, por lo que no es válida como identificación para abordar vuelos nacionales regulados por la Administración de Seguridad del Transporte, acceder a edificios federales o bases militares, solicitar beneficios públicos federales o votar en las elecciones estadounidenses.

Estados en EE.UU. en donde los inmigrantes indocumentados pueden obtener licencias de conducir

Si bien únicamente las personas con presencia legal en Estados Unidos pueden obtener una Real ID, algunos estados brindan la posibilidad a inmigrantes indocumentados de tramitar una licencia estandar.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), señala que 19 estados y el distrito de Columbia cuentan con leyes que permiten a personas que no pueden demostrar su estatus legal en el país obtener un permiso de conducir. La lista completa la componen

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Es necesario consultar las especificaciones en los DMV locales para realizar el trámite.