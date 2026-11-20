1
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois
Más leídas
- 2
La conferencia de un polémico académico desata un escándalo en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido
- 3
El Deutsche Bank detectó movimientos sospechosos del empresario De Achával vinculados a una misteriosa sociedad
- 4
“Condenadas al fracaso”: Gustavo Grobocopatel reveló detalles desconocidos sobre por qué vendió su empresa hace 10 años