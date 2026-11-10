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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
Veterans Day 11 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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