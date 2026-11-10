Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.