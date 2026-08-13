LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto southcookexplore

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 20%
  • Pronóstico: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
  1. Se llevaron 100.000 dólares de la casa de un jefe comunal mientras se realizaba un acto por el aniversario de la localidad
    1

    Se llevaron 100.000 dólares de la casa de un jefe comunal mientras se realizaba un acto por el aniversario de la localidad

  2. El mensaje de Anto Roccuzzo tras la carta de Messi a su papá
    2

    El mensaje de Anto Roccuzzo tras la carta de Lionel Messi a su papá

  3. Un megaproyecto económico en Malvinas divide a los isleños y abre un reclamo por un referéndum
    3

    Malvinas: un megaproyecto de salmonicultura divide a los isleños y abre un reclamo por un referéndum

  4. Mel Robbins, experta en desarrollo personal: “Tenés que aprender a amar a tus padres por quienes son, no por quienes deseás que sean”
    4

    Mel Robbins, experta en desarrollo personal: “Tenés que aprender a amar a tus padres por quienes son, no por quienes deseás que sean”