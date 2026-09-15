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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 61%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 61%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas probables
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
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