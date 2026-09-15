Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oestesuroeste

: 10 a 15 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: chaparrones y tormentas probables

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.