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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 45%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 45%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 65%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION