Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sursuroeste

: 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.