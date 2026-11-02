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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El martes 3 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
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