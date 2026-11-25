El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre -2,20 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Estenoreste

: 5 a 15 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.