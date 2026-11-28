El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 0,60 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Suroeste

: 5 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 88%.