Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 28 de septiembre la temperatura rondará entre 53 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: bancos de niebla y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: bancos de niebla y luego soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Nornoreste

: 0 a 5 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: bancos de niebla y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: bancos de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.