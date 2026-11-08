Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oestesuroeste

: 0 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois